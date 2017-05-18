Рынок акций РФ в четверг упал вслед за миром, лидировал Газпром из-за невысоких дивидендов

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за мировыми фондовыми площадками из-за разворачивающегося политического кризиса в США, грозящего импичментом президенту Дональду Трампу; локомотивом отката выступили акции "Газпрома", разочаровавшего инвесторов размером рекомендуемых дивидендов за 2016 год.

По итогам торгов индекс ММВБ опустился до 1967,66 пункта (-1,3%), индекс РТС - до 1076,8 пункта (-2,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 57,58 рубля (+0,49 рубля).

Акции "Газпрома" упали на 3,9% - до 126,9 рубля (минимум с 24 апреля) после известий, что рекомендация совета директоров по размеру дивидендов за 2016 год будет незначительно превышать первоначальную рекомендацию 7,89 рубля на бумагу.

Вечером совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,0397 рубля на акцию. Это составит ровно 20% от чистой прибыли по МСФО или 38% от нее с корректировкой на 454 млрд рублей так называемой "бумажной" прибыли по курсовым разницам. За 2015 год "Газпром" (MOEX: GAZP) получил убыток по курсовым разницам 464 млрд рублей и никто не называл его бумажным.

Также подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,6%).

Акции "Мосбиржи" (-1,2%) подешевели на фоне выхода отчета за первый квартал по МСФО - чистая прибыль биржи упала на 28,4% в годовом выражении, до 4,998 млрд рублей. Этот показатель почти совпал с прогнозом аналитиков, который составлял 4,947 млрд рублей.

Подросли рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%).

Мировые рынки акций снизились на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Д.Трампа и подорвать усилия по повышению темпов роста экономики страны.

Газета New York Times опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента. Ранее сообщалось, что президент США передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

Между тем, вечером в четверг ситуация начала выправляться - вышли в "плюс" фондовая Америка (S&P 500 вырос на 0,3%) и нефть. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $52,51 за баррель (+0,6%), июльская цена WTI - $49,7 за баррель (+0,6%). Накануне обе марки прибавили около 1% на статистике Минэнерго США.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, неопределенность относительно политического будущего Д.Трампа бьет по фондовым рынкам. По некоторым данным, Д.Трамп пытался вмешаться в расследования американских спецслужб, которые касаются предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США и тайных связей помощников Д.Трампа с российскими чиновниками. Обвинения в адрес Д.Трампа не только ставят под сомнение будущее его обещанных реформ, но и повышают вероятность его досрочного ухода с президентского поста. Один из членов партии республиканцев даже открыто упомянул о возможности импичмента.

Втрое полугодие может быть сложным на фоне ожиданий сворачивания программы количественного стимулирования в США. Член правления ЕЦБ Бенуа Кюри отметил, что не следует откладывать сворачивание политики стимулирования, как только появятся убедительные признаки уверенного роста инфляции. "Чрезмерно постепенный характер сворачивания монетарного стимулирования несет риск более сильной реакции рынка, когда решение сворачивать стимулирование все же будет принято", - сказал Б.Кюри.

Рынок акций также попал под давление упавших бумаг "Газпрома" на сообщениях, что рекомендация совета директоров по размеру дивидендов будет незначительно превышать первоначальную рекомендацию 7,89 рубля на бумагу. Эта доходность существенно меньше ожиданий многих инвесторов в 10% или даже 12% доходности. "Газпром" имеет большое количество инвестиционных проектов и большой административный ресурс, поэтому есть сомнения, что в ближайшие годы он перейдет на выплату дивидендов по формуле "50% чистой прибыли по МСФО".

В настоящий момент серьезная техническая поддержка по индексу РТС находится на уровне 1065 пунктов, и если "быки" ее не удержат, то возможно снижение до уровня 1020 пунктов.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, отечественный рынок акций оказался под давлением негативных настроений глобальных инвесторов, вызванных усиливающимся политическим конфликтом в США, способным даже привести к импичменту Д.Трампа. Снизились индексы в Азии и Европе, хотя американские индексы пытаются отыграть часть понесенных потерь. Вероятно, наиболее оптимистичные инвесторы предположили, что при текущей структуре Палаты представителей (две трети - республиканцы) негативный сценарий с отставкой текущего президента очень маловероятен.

Уверенность представителей ОПЕК в достижении консенсуса с членами картеля и странами не-ОПЕК о продлении соглашения передалась инвесторам и привела к росту котировок Brent на 6,8% за вторую декаду мая. Отчет Минэнерго США впервые за 12 недель отразил снижение добычи (на 9 тыс. б/с) за счет сокращения бурения на Аляске. Тем не менее, в остальных штатах добыча продолжила расти.

Разочарованием дня стало объявление дивидендов "Газпрома". Правительство одобрило выплату 190 млрд рублей акционерам за 2016 год, что означает лишь небольшую прибавку к рекомендуемой менеджментом цифре: 8,04 рубля вместо 7,89 рубля на акцию.

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что надежды на то, что большинство в Конгрессе и Сенате удерживают республиканцы, могут не оправдаться, так как Д.Трамп не столь популярен среди своих соратников по партии. Соответственно, стремление демократов устроить импичмент Д.Трампу может найти поддержку и среди республиканцев.

Усилия ОПЕК+ пока лишь удерживают рынок нефти от бесконтрольного переполнения, так как выбывшие объемы почти полностью были замещены ростом производства в США, Канаде, Ливии и Нигерии.

Больших надежд на отскок российского рынка акций пока нет, логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ. Впрочем, слабость рубля может удержать рублевый индекс от реализации наихудшего сценария.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, политический скандал вокруг американского президента способствует продолжению распродаж рисковых активов, что оказывает давления на российские индексы.

"Префы" "Татнефти" выросли после сообщений о намерении компании выкупить дополнительный выпуск акций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) на 14 млрд рублей. Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%) - за неделю авиакомпания продала треть субсидируемых билетов в Крым. Акции "Мосбиржи" снизились на слабой отчетности. "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (+0,7%) также отчиталась за первый квартал, по итогам которого чистая прибыль компании по МСФО увеличилась в три раза по сравнению с результатом за аналогичный период в прошлом году. Выручка увеличилась на 24%, а скорректированный показатель EBITDA повысился на 15% в годовом выражении.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в откате лидировали акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-9,8%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-6,8%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-6,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-4,2%).

Акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,9%) подешевели на новостях об изъятии документации в помещениях группы в рамках уголовного дела о причинении ущерба спортивному обществу "Динамо".

Подорожали бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+39,4%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+28,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,9%), QIWI (MOEX: QIWI) (+2,5%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 40,953 млрд рублей (из них 10,293 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 9,558 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).