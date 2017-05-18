Цены евробондов РФ в четверг снижаются на фоне общемирового снижения "аппетита к риску"

Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются второй день подряд на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" из-за политических скандалов в США и угрозы возможного импичмента президента Дональда Трампа. При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 17 мая на 3 базисных пункта и составила 120,58% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 17 мая всего на 4 базисных пункта - до 101,27% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 1,46% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3 пункта и составил 82 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 25 базисных пунктов - до 115,77% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 4,81% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 26 базисных пунктов - до 111,82% от номинала (доходность выросла также на 1,5 пункта и составила 4,805% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов, до 105,18% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 4,06% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 5 пунктов, до 108,32% от номинала, что соответствует доходности 3,4% годовых (рост на 1 пункт).

"Сегодня на мировых рынках продолжилось отыгрывание истории с политическим скандалом вокруг президента США. Причем обвинения в адрес Дональда Трампа, грозящие ему возможным импичментом, активно подогреваются американскими СМИ. На этом фоне вырос спрос на активы "тихой гавани", каковыми традиционно выступают американские Treasuries, в частности доходность десятилетних казначейских облигаций США локально опускалась ниже отметки 2,2% годовых. Соответственно евробонды emerging markets также не могли остаться в стороне этой истории. В итоге российские бумаги потеряли сегодня в цене в среднем 20-30 базисных пунктов. При этом по сравнению с другими развивающимися рынками наши бумаги смотрелись несколько лучше конкурентов - евробондов ЮАР, Мексики, Турции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"В ближайшие дни инвесторы продолжат пристально следить за развитием политического скандала вокруг президента США Дональда Трампа, и соответственно будут оценивать влияние этих рисков на еврооблигации. Но пока расширение суверенных спредов и рост стоимости CDS идет в основном за счет снижения доходностей US Treasuries, а не за счет падения стоимости и соответствующего роста ставок российских еврооблигаций. Определенную поддержку отечественным евробондам оказал произошедшей отскок нефти, в частности котировки Brent вновь вернулись на уровни выше $52 за баррель", - считает А.Полютов.

Президент США Дональд Трамп в четверг написал в Twitter, что против него развернута самая масштабная "охота на ведьм" за всю американскую историю. Д.Трамп оказался под огнем критики после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Во вторник из источников стало известно о служебной записке Дж.Коми, в которой говорилось, что Трамп в феврале просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами. Вместе с тем в республиканском лагере возобновились дискуссии о том, что вице-президент Майк Пенс мог бы справиться с президентскими полномочиями вместо Д.Трампа, сообщают американские СМИ.