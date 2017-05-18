Альфа-банк снизил рейтинг GDR Mail.ru до "продавать" и оценку на 4%

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $23 до $22,2 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "продавать".

"Мы считаем, что рынок в настоящее время переоценивает GDR Mail.ru, особенно если принять во внимание потенциальное увеличение инвестиционного плана компании, который вряд ли принесет какой-нибудь достаточный возврат в краткосрочной перспективе. Несмотря на то, что наши прогнозы по выручке и EBITDA Mail.ru на 2017 год находятся на уровне консенсуса, наши ожидания на среднесрочную перспективу менее оптимистичны", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,73 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,97 за штуку.