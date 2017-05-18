UBS поднял рейтинг акций ВТБ до "покупать" и оценку вдвое

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Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,04 рубля до 0,08 рубля за штуку, сообщается в обзоре UBS.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать".

"Теперь мы - в отличие от консенсуса - стали с большей уверенностью полагать, что прогнозы менеджмента ВТБ осуществимы. Мы ожидаем, что в 2017 году NIM (чистая процентная маржа) у ВТБ составит 4,3% благодаря смягчению денежно-кредитной политики и восстановлению экономики РФ, а далее стабилизируется на уровне 4%. Кроме того, мы ожидаем улучшения показателя стоимости риска (CoR) с 160 базисных пунктов в 2017 году до в среднем 110 базисных пунктов в 2018-2021 годах", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков UBS, рынок пока не закладывает в оценке акций ВТБ вышеперечисленные изменения. Однако эксперты ожидают, что в дальнейшем разрыв между ожиданиями рынка и прогнозом менеджмента ВТБ сократиться в сторону целей банка, что приведет к росту стоимости акций ВТБ.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций ВТБ, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 0,05 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "продавать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,07 рубля за штуку.