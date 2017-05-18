Серьезная техническая поддержка по индексу РТС находится на уровне 1065 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Наш рынок сегодня только усилил слухи о том, что рекомендация совета директоров "Газпрома" по размеру дивидендов будет незначительно превышать первоначальную рекомендацию 7,89 руб. на бумагу. Эта доходность существенно меньше ожиданий многих инвесторов в 10% или даже 12% доходности. Газпром "тянет" большое количество инвестиционных проектов и имеет большой административный ресурс, поэтому я сомневаюсь, что в ближайшие годы он перейдет на выплату дивидендов по формуле 50% чистой прибыли по МСФО. В настоящий момент серьезная техническая поддержка по индексу РТС находится на уровне 1065 пунктов, и если "быки" ее не удержат, возможно снижение до уровня 1020 пунктов", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".