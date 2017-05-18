Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне массовой распродажи рисковых активов

Москва. 18 мая. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине из-за активного закрытия длинных позиций на фоне массового ухода инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 57,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 87,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,45 руб./EUR1, поднявшись на 76,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 60,88 копейки, до 59,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 19 мая на 73 копейки, до 57,47 руб./$1, и повысил курс евро на 1,04 рубля, до 63,99 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на дневных торгах четверга в связи с повсеместным ослаблением интереса мировых инвесторов к рисковым активам, включая рынки валют развивающихся рынков, причиной чему послужил политический скандал в США. Участники рынков опасаются, что кризис в США может негативно сказаться на перспективах экономического роста страны и ухудшить возможности для проведения реформ, обещанных президентом Дональдом Трампом. Нефть дешевеет в ходе торгов в четверг, темпы снижения ускорились на фоне политического кризиса в США. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 1,03% - до $51,67 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 1,05% - до $48,28 за баррель.

"Российский рубль резко ускорил падение, так как участники рынка агрессивно ликвидируют длинные позиции по российской валюте, опасаясь импичмента, который грозит Трампу. На отечественных торговых площадках пошли разговоры об угрозе введения новых антироссийских санкций из-за ситуации с американским лидером, который подозревается в связях с Москвой. Ситуацию усугубляют возобновившиеся продажи на рынке "черного золота", который также ощущает на себе влияние антирисковых настроений", - подчеркивает директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.

"Если ситуация вокруг президента США продолжит обостряться и спекуляции на тему импичмента примут более серьезный оборот, давление на рисковые активы будет усиливаться. В такой ситуации сдержать падение российской валюты смогут налоговые выплаты в РФ и потенциальное продолжение восстановления котировок "черного золота". Впрочем, в последнем случае по-прежнему нет никакой уверенности. Вчерашний подъем Brent был в основном обусловлен благоприятными данными Минэнерго, отразившими сокращение запасов нефти и добычи. Как только игроки отыграют этот сигнал, внимание вернется к неопределенности вокруг продления сделки ОПЕК+, что будет препятствовать более уверенному удорожанию актива", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"В качестве негативного фактора для рубля выступает общее снижение спроса на риск на мировых площадках, спровоцированное эскалацией политической напряженности в США. Когда спекулянты carry trade сворачивают свою активность, у рубля всплывают и исключительно локальные истории: от мнения денежных властей о слишком высокой стоимости национальной валюты до планов Минфина по финансированию дефицита бюджета в текущем году. Налоговый период пока не оказывает полноценной поддержки, она должна быть заметна лишь на следующей неделе", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"По мере увеличения политических рисков в США наблюдается снижение интереса к рисковым активам со стороны инвесторов, а новые призывы к импичменту в отношении Дональда Трампа заставляют крупных игроков пересматривать свои долгосрочные торговые планы. Российская валюта продолжает снижаться к доллару США уже третий день подряд: давление на нее, помимо нестабильности в Америке, продолжает оказывать негатив на рынке сырья. В отсутствие какого-либо позитива национальная валюта вполне может завершить торговую неделю падением ниже отметки 58 руб./$1", - прогнозирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,23% годовых, ставка на семидневный срок, напротив, опустилась на 1 б.п. - до 9,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего торгового дня - 9,45% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 9,5% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - 9,46% годовых.