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Главная / Мнения аналитиков / На рынке акций прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 1-1,5% - ИК "ФИНАМ"
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18 мая 2017 года 16:45
На рынке акций прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 1-1,5% - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня на российском фондовом рынке во второй половине дня наблюдается существенное снижение основных индикаторов: индекс ММВБ теряет чуть менее 1,2%, опускаясь до 1971 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте РТС на фоне слабеющего рубля снижается на более заметные 3%, до 1071 пунктов. Внешний фон вновь негативен – на этот раз из-за политических скандалов в США и рисков отказа Трампа от ряда обещанных реформ. За оставшееся время до закрытия основной сессии не ожидается релизов значимой макростатистики или корпоративных отчетностей. По итогам дня на валютном рынке ожидается небольшое укрепление рубля к доллару США ниже отметки 57,9. На рынке акций прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 1-1,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.
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18 мая 2017 года 19:34
Москва. 18 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в четверг вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне неприятия риска со стороны участников торгов. читать дальше
.18 мая 2017 года 19:21
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за мировыми фондовыми площадками из-за разворачивающегося политического кризиса в США, грозящего импичментом президенту Дональду Трампу; локомотивом отката выступили акции "Газпрома", разочаровавшего инвесторов размером рекомендуемых дивидендов за 2016 год. читать дальше
.18 мая 2017 года 19:09
Настроения на финансовых рынках в среду оказались под ударом из-за растущих опасений по поводу предполагаемого вмешательства президента США Дональда Трампа в дела ФБР, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Бегство в защитные активы подтолкнуло доходность по... читать дальше
.18 мая 2017 года 18:48
Москва. 18 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг снижаются второй день подряд на фоне общемирового снижения у инвесторов "аппетита к риску" из-за политических скандалов в США и угрозы возможного импичмента президента Дональда Трампа. При этом изменения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) незначительные, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов; исключение составляют лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.18 мая 2017 года 18:15
В четверг, 18 мая, на российском фондовом рынке преобладает пессимизм, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Индекс ММВБ теряет 1,5%, РТС при этом дешевеет на 3,2% - на фоне ослабления курса рубля на 1,3%. Отечественный рынок оказался под давлением негативных настроений... читать дальше
.18 мая 2017 года 18:15
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $23 до $22,2 за штуку, сообщается в обзоре банка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "продавать". "Мы считаем, что рынок в настоящее время переоценивает GDR Mail.ru, особенно если... читать дальше
.18 мая 2017 года 17:39
(добавлен текст после 2-го абзаца) Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,04 рубля до 0,08 рубля за штуку, сообщается в обзоре UBS. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать". "Теперь мы - в отличие от консенсуса... читать дальше
.18 мая 2017 года 17:13
нвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,04 рубля до 0,08 рубля за штуку, сообщается в обзоре UBS. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "покупать". читать дальше
.18 мая 2017 года 16:56
Серьезная техническая поддержка по индексу РТС находится на уровне 1065 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Наш рынок сегодня только усилил слухи о том, что рекомендация совета директоров "Газпрома" по размеру дивидендов будет незначительно превышать первоначальную рекомендацию 7,89 руб. на бумагу. Эта доходность существенно меньше ожиданий многих инвесторов в 10% или даже 12% доходности. Газпром... читать дальше
.18 мая 2017 года 16:22
Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ - "Открытие Брокер"
"Больших надежд на отскок российского рынка акций пока нет. Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ. Дневной график USD/RUB намекает на более долгосрочные последствия. Впрочем, именно слабость рубля может удержать рублёвый индекс от реализации... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:45
Москва. 18 мая. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине из-за активного закрытия длинных позиций на фоне массового ухода инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.18 мая 2017 года 15:38
"Начавшаяся вчера распродажа на глобальном рынке акций не обошла стороной и российские индексы. Дело в том, что опасения импичмента Дональда Трампа вызвали обвал на американском рынке акций, а также умеренное падение азиатских и европейских фондовых индикаторов. На рынке в настоящее время... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:18
Негативный внешний фон может удержать динамику торгов акциями в "красной зоне" вплоть до завершения сессии - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16:30 мск). Российские биржи снижались на 2,63% по индексу РТС и на 0,86% по индексу ММВБ, внутренние драйверы роста отсутствуют, а негативный внешний фон может удержать динамику торгов в "красной зоне" вплоть до завершения сессии",... читать дальше
.18 мая 2017 года 14:23
В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"
"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок окажется на линии умеренного нисходящего тренда, прежде всего благодаря внешним факторам, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:49
"Начало торгового дня ознаменовалось снижением рынка на 1%, и основной причиной этого стал негативный внешний фон, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - На мой взгляд, признаков грядущего обвального падения нет: фондовые... читать дальше
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