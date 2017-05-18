На рынке акций прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 1-1,5% - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня на российском фондовом рынке во второй половине дня наблюдается существенное снижение основных индикаторов: индекс ММВБ теряет чуть менее 1,2%, опускаясь до 1971 пунктов, а рассчитываемый в долларовом эквиваленте РТС на фоне слабеющего рубля снижается на более заметные 3%, до 1071 пунктов. Внешний фон вновь негативен – на этот раз из-за политических скандалов в США и рисков отказа Трампа от ряда обещанных реформ. За оставшееся время до закрытия основной сессии не ожидается релизов значимой макростатистики или корпоративных отчетностей. По итогам дня на валютном рынке ожидается небольшое укрепление рубля к доллару США ниже отметки 57,9. На рынке акций прогнозируется снижение по ММВБ в пределах 1-1,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.