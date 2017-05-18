Индекс ММВБ может стабилизироваться вблизи отметки 1860 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Начавшаяся вчера распродажа на глобальном рынке акций не обошла стороной и российские индексы. Дело в том, что опасения импичмента Дональда Трампа вызвали обвал на американском рынке акций, а также умеренное падение азиатских и европейских фондовых индикаторов. На рынке в настоящее время наблюдается бегство инвесторов из высокорискованных активов в гособлигации развитых стран. При этом доходности гособлигации США и ЕС сейчас снижаются в среднем на 3-5 б.п. Индекс ММВБ в первую половину четверга, 18 мая, снижается на 0,8% - до 1978,9 пункта, а индекс РТС потерял 2,5%, опустившись до отметки 1077 пунктов. Курс рубля второй день подряд дешевеет относительно доллара, сегодня он снизился на 79 копеек - до 57,87 руб./доллар. Мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций во второй половине дня в связи с падением привлекательности активов развивающихся стран. По нашим оценкам, индекс ММВБ может стабилизироваться вблизи отметки 1860 пунктов. При этом дополнительное давление на российский рынок акций может оказать решение совета директоров "Газпрома" выплатить лишь 7,89 руб. на одну обыкновенную акцию, что ставит под сомнение возможность выполнения распоряжений правительства об увеличении дивидендных выплат госкомпаниями за прошлый год", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.