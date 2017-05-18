В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"

"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок окажется на линии умеренного нисходящего тренда, прежде всего благодаря внешним факторам, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов. Сегодня внимание инвесторов приковано к заседанию Совета директоров "Газпрома", на котором решится судьба дивидендов за 2016 год. Также вечером состоится речь главы ЕЦБ Марио Драги, что может повлиять на настроения европейских площадок. Кроме того, стоит пристально следить за развитием политической ситуации в США, которая на коротком промежутке может оказать большее влияние, чем фундаментальные экономические факторы. В настоящее время для покупок стоит обратить внимание на бумаги с потенциально высокой дивидендной доходностью. К таковым можно отнести "Алросу", "Норникель", "Газпром" и ЛСР. МТС также видится на достаточно привлекательных уровнях для покупки. Полагаем, что недавний иск к "АФК Система" не скажется на состоянии МТС и недавнее падение скоро обернется ростом до изначальных значений. Кроме того, текущая дивидендная политика МТС подразумевает ежегодную выплату в размере 25-26 рублей на акцию, что может стимулировать дополнительный рост котировок. Сохраняем рекомендацию "покупать" при целевой цене 275 руб. за акцию".