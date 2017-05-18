Целью снижения рынка на горизонте недели видится уровень 1910 п. индекса ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

"Начало торгового дня ознаменовалось снижением рынка на 1%, и основной причиной этого стал негативный внешний фон, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - На мой взгляд, признаков грядущего обвального падения нет: фондовые индексы снижаются в рамках технической коррекции. Стоит отметить, что вероятность отставки президента США Дональда Трампа практически нулевая, поскольку большинство в обеих палатах Конгресса за республиканцами. Целью снижения рынка на горизонте недели видится уровень 1910 п. Под давлением в ближайшее время останется рубль. Это связано с действиями ЦБ по нормативному регулированию, планами Минфина, а также с приближением летнего сезона. Несмотря на нефть, которая держится в районе $52 за баррель, курс USD/RUB в ближайшие дни может достичь уровня 58. Ожидаю, что волатильность на рынке возрастет, и это продлится минимум неделю. Спекулятивный интерес может быть сосредоточен в защитных бумагах, таких как префы Сургутнефтегаза, акции Ростелекома, Лукойла, Банка ВТБ, и сильно упавших активах, среди которых прежде всего Мосбиржа и ГМК Норникель. В то же время будет увеличиваться количество коротких позиций в Сбербанке, Газпроме, и, возможно, в Роснефти, котировки которой обновляют годовой минимум. Вечером выйдет еженедельная статистика по обращениям за пособием по безработице в США; я полагаю, что рынок продолжит коррекцию. Закрытие торгов можно ожидать в диапазоне 1960–1970 п.".