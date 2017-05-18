Для пары доллар/рубль при текущих нефтяных ценах на ближайшее время может быть актуален диапазон 56-58 - Промсвязьбанк

"Негативные настроения на глобальных рынках оказывают давление на позиции российской валюты. Рост вероятности импичмента Д. Трампа стал причиной к подъема доходностей ОФЗ на 5-10 б.п. и слабого спроса на вчерашних аукционах Минфина. В ходе вчерашнего дня на валютном рынке под существенным давлением оказалась практически вся группа валют развивающихся стран. Российский рубль, южноафриканский ранд, бразильский реал, турецкая лира ослабли за сутки на 0,8%-1,3% по отношению к доллару. При этом сам доллар демонстрировал ослабление против валют развитых стран (евро, фунт, иена). Синхронность валют emerging markets в последние пару недель – показатель того, что для рубля сейчас, пожалуй, более важным фактором является "аппетит" к риску на глобальных рынках, нежели динамика нефтяных цен либо отдельные внутренние истории. Однако по мере приближения к заседанию ОПЕК (25 мая) динамика нефтяного рынка может оказывать все большее влияние на позиции рубля. Для пары доллар/рубль при текущих нефтяных ценах на ближайшее время может быть актуален диапазон в 56-58 руб./доллар, и движение к его границам во многом будет определяться настроениями инвесторов на глобальных рынках", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.