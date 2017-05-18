Доллар США остается под давлением - "Нордеа Банк"

"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index (“индекс страха” фондовых площадок) подскочил накануне до месячного максимума. Безусловно, все эти события на какое-то время отодвигают фокус рынков от экономических данных. Пара EUR/USD выглядит перекупленной, торгуясь в районе 1.114, RSI (14) выше 70, целью коррекции выступят уровни ~1.1095/1098. Рубль не смог оказаться в стороне от возникшей «Трампбулентности». Относительная стабильность нефтяных цен и предстоящие налоги, безусловно, вносят свой вклад в общий настрой рынка, однако базовые для рынка факторы локально отдают больше места политике и эмоциям. Краткосрочно USD/RUB – 56.8-57.8", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.