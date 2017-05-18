Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent - "Нордеа Банк"

"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор начинает набирать обороты - запасы сползают, потребление нефтепродуктов растет. «Вишенкой на торте» стали данные о небольшом снижении объемов производства в Америке. Слабость доллара при этом нельзя в полной пере ставить в плюс к рынку, учитывая предпосылки, по которым снижается американская валюта. Brent краткосрочно $51-53/bbl", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.