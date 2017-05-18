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Главная / Мнения аналитиков / HSBC поднял оценку акций Аэрофлота на 11%, сохранив рейтинг "держать"
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18 мая 2017 года 12:03
HSBC поднял оценку акций Аэрофлота на 11%, сохранив рейтинг "держать"
HSBC повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 180 рублей до 200 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками банка была сохранена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 198,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 186 рублей за штуку.
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18 мая 2017 года 16:22
Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ - "Открытие Брокер"
"Больших надежд на отскок российского рынка акций пока нет. Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ. Дневной график USD/RUB намекает на более долгосрочные последствия. Впрочем, именно слабость рубля может удержать рублёвый индекс от реализации... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:45
Москва. 18 мая. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине из-за активного закрытия длинных позиций на фоне массового ухода инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.18 мая 2017 года 15:38
"Начавшаяся вчера распродажа на глобальном рынке акций не обошла стороной и российские индексы. Дело в том, что опасения импичмента Дональда Трампа вызвали обвал на американском рынке акций, а также умеренное падение азиатских и европейских фондовых индикаторов. На рынке в настоящее время... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:18
Негативный внешний фон может удержать динамику торгов акциями в "красной зоне" вплоть до завершения сессии - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16:30 мск). Российские биржи снижались на 2,63% по индексу РТС и на 0,86% по индексу ММВБ, внутренние драйверы роста отсутствуют, а негативный внешний фон может удержать динамику торгов в "красной зоне" вплоть до завершения сессии",... читать дальше
.18 мая 2017 года 14:23
В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"
"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок окажется на линии умеренного нисходящего тренда, прежде всего благодаря внешним факторам, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:49
"Начало торгового дня ознаменовалось снижением рынка на 1%, и основной причиной этого стал негативный внешний фон, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - На мой взгляд, признаков грядущего обвального падения нет: фондовые... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:04
Для пары доллар/рубль при текущих нефтяных ценах на ближайшее время может быть актуален диапазон 56-58 - Промсвязьбанк
"Негативные настроения на глобальных рынках оказывают давление на позиции российской валюты. Рост вероятности импичмента Д. Трампа стал причиной к подъема доходностей ОФЗ на 5-10 б.п. и слабого спроса на вчерашних аукционах Минфина. В ходе вчерашнего дня на валютном рынке под существенным... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
.18 мая 2017 года 11:42
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, несмотря на рост нефтяных цен в среднем на 1.5% после публикации данных о снижении ее запасов в США и символическом снижении добычи впервые с февраля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Курс доллара по итогам дня составил 57.09 руб.... читать дальше
.18 мая 2017 года 11:35
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за упавшими мировыми площадками на фоне разворачивающегося политического кризиса в США, ослабление рубля сдерживает индекс ММВБ в районе 1990 пунктов. читать дальше
.18 мая 2017 года 11:16
От размера выплат по акциям Газпрома будут зависеть настроения инвесторов в отношении отечественного рынка акций в целом - ВТБ 24
Политический скандал в США набирает обороты и начинает оказывать влияние на рынки, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Если сначала двигалась только валюта (доллар сдавал позиции) и традиционный хедж от различных неприятностей – золото, то теперь пошёл вниз американский рынок акций.... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:53
Пара доллар/рубль: "короткие" позиции утрачивают свою привлекательность - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Предполагаемый возврат доллара к росту, видимо, скажется и на паре доллар/рубль. Возможно, по итогам текущей недели, прогноз по паре начнет предполагать ее повышение. Соответственно, короткие позиции в ней утрачивают свою привлекательность. А покупка пары приближается. Усиление доллара и снижение... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:48
JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru до "продавать", сообщает агентство Bloomberg. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитикам JPMorgan, осталась без изменения и составляет $22,5 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
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