Российские евробонды могут продолжить ценовое снижение - Промсвязьбанк

"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая) решения вопроса о пролонгации соглашения ОПЕК+. На этом фоне российские евробонды могут продолжить ценовое снижение, постепенно ликвидируя рост котировок последних дней на фоне снижения "аппетита" к риску на мировых рынках", - полагает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.