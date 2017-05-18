Рубль игнорирует нефть и обращает внимание на панику - Банк "Зенит"

"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, несмотря на рост нефтяных цен в среднем на 1.5% после публикации данных о снижении ее запасов в США и символическом снижении добычи впервые с февраля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Курс доллара по итогам дня составил 57.09 руб. (+51коп.), курс евро – 63.68 руб. (+1.01 руб.). На международном валютном рынке позиции доллара оставались подорванными из-за рисков разрастания политического кризиса. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 80 бп до отметки $1.1160. Рубль начал игнорировать рост нефтяных котировок, что, несомненно, идет на пользу оценке его «справедливой» стоимости. В качестве негативного фактора выступает общее снижение спроса на риск на мировых площадках, спровоцированное эскалацией политической напряженности в США, но пока еще отдаленных рисков импичмента. Когда спекулянты carry trade сворачивают свою активность, у рубля всплывают и исключительно локальные истории: от мнения денежных властей о слишком высокой стоимости национальной валюты, до планов Минфина по финансированию дефицита бюджета в текущем году. Налоговый период пока не оказывает полноценной поддержки, она должна быть заметна лишь на следующей неделе".