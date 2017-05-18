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18 мая 2017 года 11:35

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, ослабление рубля держит индекс ММВБ на 1990п

Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за упавшими мировыми площадками на фоне разворачивающегося политического кризиса в США, ослабление рубля сдерживает индекс ММВБ в районе 1990 пунктов.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 1991,31 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1090,15 пункта (-1,3%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 57,56 рубля (+0,47 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%).

Акции "Мосбиржи" подешевели на фоне выхода отчета за I квартал по МСФО - чистая прибыль биржи упала на 28,4% в годовом выражении - до 4,998 млрд рублей. Этот показатель почти совпал с прогнозом аналитиков, который составлял 4,947 млрд рублей.

Подросли рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,65), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,5% "префы"), "префы" "Татнефти" (+1%).

Индексы в США в среду упали рекордными темпами с 24 июня прошлого года (в тот день Великобритания проголосовала за Brexit) на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа и подорвать усилия по повышению темпов роста экономики страны. S&P 500 и Dow снизились на 1,8%, Nasdaq - на 2,6%.

Газета New York Times опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента. Ранее сообщалось, что президент США передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Следом за США в четверг упала фондовая Азия, снижается Европа (CAC 40, FTSE теряют 0,4-0,6%), хотя пытаются отскочить американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

Нефть в четверг умеренно дешевеет после скачка накануне на статистике Минэнерго США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в четверг составила $52,06 за баррель (-0,3%), июльская цена WTI - $49,27 за баррель (-0,3%). Накануне обе марки прибавили около 1%.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась чуть хуже ожиданий, но оптимистичнее статистики Американского института нефти, что подогрело рост цен. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,753 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,3-2,7 млн баррелей), резервы бензина снизились на 0,413 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн баррелей).

Кроме того, инвесторов удивили данные о добыче - на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. Основной причиной снижения стало падение добычи на Аляске на 25 тыс. б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, рынки остаются под давлением прежних факторов. Brent демонстрирует неуверенную динамику на фоне сомнений в том, что рынок нефти удастся перебалансировать, а также из-за усиливающегося скепсиса по поводу способности президента США Д.Трампа заручиться достаточной политической поддержкой для реализации своей экономической программы, что оказывало поддержку глобальным рынкам с прошлого ноября.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, американские фондовые рынки ищут любой повод, чтобы скорректироваться вниз, и это сейчас им легко удается. Президент Д.Трамп продолжает притягивать к себе скандалы и принимать неожиданные решения. Из последних - это увольнение бывшего главы ФБР, призывы Конгресса провести независимое расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США. И теперь появилась информация, что Д.Трамп раскрыл министру иностранных дел России сверхсекретную информацию о планируемой операции против "Исламского государства".

Инвесторы ждут саммит ОПЕК на следующей неделе, на котором будет принято решение о продлении соглашения по сокращению объемов добычи нефти.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также отмечает, что инвесторы сокращают свои позиции в рисковых активах через покупки суверенных еврооблигаций и золота из-за очередной политической ситуации в США касательно президента страны. Развивающиеся рынки также страдают от этого, поэтому российский рубль сдает позиции к доллару. Фондовый рынок с начала недели торгуется в боковом диапазоне 1985-2000 пунктов по индексу ММВБ, что тоже говорит о выжидательной позиции инвесторов, которые продолжают следить за движением европейских и американских индексов и отражают их поведение. Политика снова в центре внимания, и спекулятивные инвесторы будут отыгрывать любые новостные сообщения относительно складывающейся ситуации вокруг высшей власти США.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в Конгрессе заговорили о возможности импичмента в отношении Д.Трампа, наибольший оптимизм по данному поводу испытывают в Демократической партии, где Д.Трампу не могут простить поражение Хиллари Клинтон на прошедших президентских выборах. На этом фоне сложно говорить о каких-либо будущих успехах администрации Д.Трампа, которая шла в Белый дом с обещаниями начать бурное инфраструктурное строительство, улучшить законодательство о здравоохранении, а также реформировать налоговую систему. Если сценарий в политике США продолжит развиваться в негативном ключе, то на рынках вполне возможен очередной эпический обвал.

Из корпоративных событий в четверг интересен отчет "Московской биржи", а также заседание совета директоров "Газпрома", на котором решится судьба дивидендов за 2016 год, причем вероятность их сокращения не является нулевой.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, опасения, что Д.Трамп может покинуть свой пост в результате скандала, заставляет инвесторов дисконтировать те смелые ожидания, которые двигали рынок последние полгода. Это и дерегулирование банковского сектора, и снижение корпоративных налогов, и расширение фискальных стимулов, и придание нового стимула американской экономике. С даты президентских выборов индекс S&P 500 продемонстрировал рост на 13%, который сейчас пытаются корректировать. Индекс S&P 500 пробил вниз 50-дневную среднюю, до 200-дневной остается еще 4% (район 2255 пунктов). Снижение в район 200-дневной средней представляется вполне рабочим вариантом - в этом случае "ралли Трампа" будет откорректировано наполовину.

Негативная реакция развивающихся рынков в настоящий момент менее выраженная, чем на западных площадках. Сворачивания вложений в рисковые активы нет. Инвесторы еще не пересматривают свои стратегии, следя за развитием событий в США.

Для российского рынка акций такое положение вещей выходит "боком". Рубль возобновил снижение, несмотря на стабильность нефтяных цен и готовность стран-производителей нефти продлить сделку по ограничению добычи через неделю. Дивидендная тема в четверг должна получить свое развитие: от размера выплат по акциям "Газпрома" будут зависеть настроения инвесторов в отношении отечественного рынка акций в целом. Рекомендацию менеджмента - 7,89 руб. на акцию - игроки воспринимают как худший вариант, сохраняя надежду на увеличение размера выплат относительно прошлого года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подешевели акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-5,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,4%).

Подорожали бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+14,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 4,8 млрд руб. (из них 1,033 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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