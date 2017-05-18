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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / JPMorgan снизил рейтинг GDR Mail.ru до "продавать"
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18 мая 2017 года 10:48
JPMorgan снизил рейтинг GDR Mail.ru до "продавать"
JPMorgan понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru до "продавать", сообщает агентство Bloomberg. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитикам JPMorgan, осталась без изменения и составляет $22,5 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $24,46 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,97 за штуку. Не аш Это автоматическое сообщение.
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18 мая 2017 года 16:22
Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ - "Открытие Брокер"
"Больших надежд на отскок российского рынка акций пока нет. Логика продолжающейся коррекции нацелена на повтор весенних минимумов по индексу ММВБ. Дневной график USD/RUB намекает на более долгосрочные последствия. Впрочем, именно слабость рубля может удержать рублёвый индекс от реализации... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:45
Москва. 18 мая. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль падает к бивалютной корзине из-за активного закрытия длинных позиций на фоне массового ухода инвесторов из рисковых активов. читать дальше
.18 мая 2017 года 15:38
"Начавшаяся вчера распродажа на глобальном рынке акций не обошла стороной и российские индексы. Дело в том, что опасения импичмента Дональда Трампа вызвали обвал на американском рынке акций, а также умеренное падение азиатских и европейских фондовых индикаторов. На рынке в настоящее время... читать дальше
.18 мая 2017 года 15:18
Негативный внешний фон может удержать динамику торгов акциями в "красной зоне" вплоть до завершения сессии - ИК Еврофинансы
"Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда США (16:30 мск). Российские биржи снижались на 2,63% по индексу РТС и на 0,86% по индексу ММВБ, внутренние драйверы роста отсутствуют, а негативный внешний фон может удержать динамику торгов в "красной зоне" вплоть до завершения сессии",... читать дальше
.18 мая 2017 года 14:23
В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение индекса ММВБ в диапазон 1930-1950 пунктов - ЕФГ "Управление Активами"
"С учетом различия в динамике внешнего фона можно предположить, что российский фондовый рынок окажется на линии умеренного нисходящего тренда, прежде всего благодаря внешним факторам, - прогнозирует аналитик ЕФГ "Управление Активами" Герман Махнев. - В ближайшие дни ожидаем дальнейшее снижение... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:49
"Начало торгового дня ознаменовалось снижением рынка на 1%, и основной причиной этого стал негативный внешний фон, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - На мой взгляд, признаков грядущего обвального падения нет: фондовые... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:20
"Тема политических перипетий в США продолжает раскачивать рынки и переключает их в режим “risk-off”. Доллар США остается под давлением, в то время как интерес традиционно защитным CHF, JPY сохраняется. С начала текущей недели EUR, CHF и JPY выросли на 1.5-2.5% против «американца», VIX Index... читать дальше
.18 мая 2017 года 13:04
Для пары доллар/рубль при текущих нефтяных ценах на ближайшее время может быть актуален диапазон 56-58 - Промсвязьбанк
"Негативные настроения на глобальных рынках оказывают давление на позиции российской валюты. Рост вероятности импичмента Д. Трампа стал причиной к подъема доходностей ОФЗ на 5-10 б.п. и слабого спроса на вчерашних аукционах Минфина. В ходе вчерашнего дня на валютном рынке под существенным... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:36
"Нефть консолидируется в районе отметки $52 Brent. Новостной фон для рынка сдержанно-позитивный. Все большее количество стран и ключевых игроков рынка поддерживает идею продления сделки ОПЕК+. Одновременно с этим рынок обратил внимание на статистику от Минэнерго США, где, похоже, сезонный фактор... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:12
"Сегодня с утра доходности UST-10 вновь пытаются идти ниже отметки 2,22% годовых под давлением политической неопределенности в США. Нефть Brent при этом удерживается на уровне 52 долларов за баррель, получая поддержку от недельных данных по запасам и добыче в США и с приближением даты (25 мая)... читать дальше
.18 мая 2017 года 12:03
HSBC повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 180 рублей до 200 рублей за штуку, сообщило агентство Bloomberg. Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками банка была сохранена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.18 мая 2017 года 11:42
"Торги на валютном рынке вчера завершились ослаблением рубля, несмотря на рост нефтяных цен в среднем на 1.5% после публикации данных о снижении ее запасов в США и символическом снижении добычи впервые с февраля, - отмечают эксперты банка "Зенит". - Курс доллара по итогам дня составил 57.09 руб.... читать дальше
.18 мая 2017 года 11:35
Москва. 18 мая. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за упавшими мировыми площадками на фоне разворачивающегося политического кризиса в США, ослабление рубля сдерживает индекс ММВБ в районе 1990 пунктов. читать дальше
.18 мая 2017 года 11:16
От размера выплат по акциям Газпрома будут зависеть настроения инвесторов в отношении отечественного рынка акций в целом - ВТБ 24
Политический скандал в США набирает обороты и начинает оказывать влияние на рынки, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Если сначала двигалась только валюта (доллар сдавал позиции) и традиционный хедж от различных неприятностей – золото, то теперь пошёл вниз американский рынок акций.... читать дальше
.18 мая 2017 года 10:53
Пара доллар/рубль: "короткие" позиции утрачивают свою привлекательность - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Предполагаемый возврат доллара к росту, видимо, скажется и на паре доллар/рубль. Возможно, по итогам текущей недели, прогноз по паре начнет предполагать ее повышение. Соответственно, короткие позиции в ней утрачивают свою привлекательность. А покупка пары приближается. Усиление доллара и снижение... читать дальше
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