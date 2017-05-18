От размера выплат по акциям Газпрома будут зависеть настроения инвесторов в отношении отечественного рынка акций в целом - ВТБ 24

Политический скандал в США набирает обороты и начинает оказывать влияние на рынки, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Если сначала двигалась только валюта (доллар сдавал позиции) и традиционный хедж от различных неприятностей – золото, то теперь пошёл вниз американский рынок акций. Торговая сессия среды завершилась самым масштабным снижением Индекса S&P500 (-1.8%) с сентября прошлого года. Закрытие торгов на минимуме дня сигнализирует о превалировании коррекционных настроений. Главные пострадавшие – банки (отраслевой индекс упал на 4%).

"Опасения того, что Д.Трамп может покинуть свой пост в результате скандала, заставляет инвесторов дисконтировать те смелые ожидания, которые двигали рынок последние полгода, - указывает эксперт банка. - Это и дерегулирование банковского сектора, и снижение корпоративных налогов, и расширение фискальных стимулов, и придание нового стимула американской экономике. С даты президентских выборов индекс S&P500 продемонстрировал 13%-ный рост, который сейчас пытаются корректировать. О коррекции непрерывно растущего фондового рынка США говорили много и часто. Сейчас, похоже, нашёлся повод. Вчера пробили вниз 50-дневную среднюю по S&P500. 200-дневная проходит в районе 2255 пунктов (-4% от уровней вчерашнего закрытия). Не прогнозируя перспективы скандала в США, снижение в район 200-дневной средней представляется рабочим вариантом. В этом случае ралли на американском рынке после победы Д.Трампа будет откорректировано наполовину. Влияние ухудшения настроений за океаном на динамику европейских фондовых индикаторов было видно уже вчера. Сегодня в красный цвет окрашена Азия. Правда, необходимо отметить, что негативная реакция развивающихся рынков в настоящий момент менее выраженная, чем на западных площадках. Сворачивания вложений в рисковые активы нет. Инвесторы ещё не пересматривают свои стратегии, следя за развитием событий в США".

Для российского рынка акций такое положение вещей выходит боком, подчеркивает С. Клещев: "Рубль возобновил снижение (даже к доллару США), несмотря на стабильность нефтяных цен и готовность стран-производителей продлить сделку по ограничению добычи через неделю. Дивидендная тема сегодня должна получить своё развитие. От размера выплат по акциям Газпрома будут зависеть настроения инвесторов в отношении отечественного рынка акций в целом. Рекомендацию менеджмента 7.89 руб. /акция игроки воспринимают как худший вариант, сохраняя надежду на увеличение размера выплат относительно прошлого года".