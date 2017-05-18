Пара доллар/рубль: "короткие" позиции утрачивают свою привлекательность - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Предполагаемый возврат доллара к росту, видимо, скажется и на паре доллар/рубль. Возможно, по итогам текущей недели, прогноз по паре начнет предполагать ее повышение. Соответственно, короткие позиции в ней утрачивают свою привлекательность. А покупка пары приближается. Усиление доллара и снижение нефти способны индекс ММВБ на уровень 1900 п. Российский рынок остается на перепутье. Вероятное усиление доллара, параллельно с возможным снижением нефти - факторы давления, способные отправить индекс ММВБ в район 1900 п. Но пока это предположение очень условно", - начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.