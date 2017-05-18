Применительно к рублю по-прежнему верим в перспективы ослабления пусть и более умеренного, чем прежде - Росбанк

"Вчера неустойчивый маятник мирового валютного рынка развернулся в сторону ослабления большинства валют развивающихся стран. В частности, курс USD/RUB завершил торговую сессию на уровне 57,12 (+0,9%). При этом обновленное видение наших коллег из Societe Generale по валютам развивающихся стран все еще основывается на перспективах укрепления в ближайший квартал-два валют стран с высоким уровнем процентных ставок (ЮАР, Турция, Мексика, Бразилия). Напротив, применительно к рублю мы по-прежнему верим в перспективы ослабления пусть и более умеренного, чем прежде: до 59 в 3к'17 и 60 к концу года, отдавая должное рискам, проистекающим как от более агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ, так и со стороны платежного баланса и цен на нефть", - отмечают специалисты Росбанка.