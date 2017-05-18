Стремление к паритету для пары евро/доллар на горизонте ближайших 3-9 месяцев остается в силе - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Рост пары евро/доллар, который мы наблюдали последний месяц, похоже, вчера истощил свой потенциал. И в данный момент интересной представляется возможность игры на понижение в этой паре. Евро, как представляется, находится в долгосрочном нисходящем тренде, и ценовой скачок апреля-мая можно принимать как отскок, не нарушающий основного тренда. В нашем портфеле "короткая" позиция по данной паре продолжительное время удерживалась и была ситуационно закрыта на старте недели. В ближайшее время эта позиция, судя по всему, будет возобновлена по более высоким ценам. Стремление к паритету для пары евро/доллар на горизонте ближайших 3-9 месяцев остается в силе", - указывает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.