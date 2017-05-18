Утренние прогнозы: рынок акций РФ отреагирует на ухудшение внешнего фона

В среду рынок акций удержался от падения благодаря росту цен на нефть. По итогам торгов индекс ММВБ составил 1994,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1104,3 пункта (-0,8%). Эксперты полагают, что в четверг торги откроются снижением в связи с ухудшением настроений на глобальных рынках.

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Торги на российском рынке сегодня начнутся "гэпом" вниз, отыгрывая негативный внешний фон. Однако в течение торговой сессии, возможно, активность покупателей будет нарастать, что несколько сократит снижение по индексу РТС по итогам сегодняшней торговой сессии. Дешевеющий рубль вместе со стабильными ценами на нефть может оказать поддержку российским индексам. Также сегодня совет директоров "Газпрома" примет решение по размеру дивидендов компании за 2016 год (мы прогнозируем выплату от 8,5 до 9,5 рублей на акцию, а также принятие див. политики аналогичной див. политике "Роснефти" за исключением валютной переоценки). На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 57 по паре доллар-рубль, но оснований для формирования устойчивого движения пока нет".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно негативное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются на фоне развивающегося политического кризиса в США, который может погрузить американскую экономику в состояние рецессии. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после обвала накануне сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона давление продаж на рынке акций может сохраниться".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок на открытии четверга, вероятно, несколько потеряет. Последние несколько торговых сессий индекс ММВБ провел преимущественно в границах 1990-2000 пунктов. Шансы на увеличение волатильности возрастут, если индекс ММВБ выйдет выше 2000-2010 или ниже 1980-1990. Потенциальное движение к 1900-1950, по нашему мнению, стоит использовать для покупок".

КИТ Финанс Брокер (Анна Устинова): "Роста в первой половине сегодняшней сессии ждать, пожалуй, не приходится. Америка вчера закрылась серьезным падением, а "индекс страха VIX" подскочил на 46%. Открытие локального рынка акций пройдет ниже закрытия вчерашнего дня. Ждем дивидендных новостей от совета директоров "Газпрома". Накануне г-н Дворкович обещал, что дивидендные выплаты "Газпрома" будут не ниже, чем в прошлом году (т.е. 7,89 руб. на акцию). Любое повышение выплаты относительно этой отметки будет очень позитивно оценено рынком".

Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Российский рынок акций, несмотря на сильное ухудшение настроений на глобальных рынках, удержался вчера чуть ниже отметки 2000 пунктов ММВБ при поддержке слабеющего рубля и повышения нефтяных котировок после выхода данных по запасам. Мы полагаем, что слабое закрытие торгов на фондовом рынке США и откат цен на нефть от достигнутых вчера вечером локальных максимумов создают негативный внешний фон при открытии торгов, что может определить открытие рынка на 0,2-0,5% ниже вчерашних отметок. Мы полагаем, что курс на снижение индекса ММВБ в направлении 1940-1960 пунктов продолжится. Поддержку рынку в течение дня может оказать раскрытие пересмотренной рекомендации СД "Газпрома" по дивидендам - в случае положительного сюрприза этот фактор может способствовать возврату индекса ММВБ к 2000 пунктам. В целом же конъюнктурно рекомендуем воздержаться пока от наращивания позиций в ликвидных "фишках", наиболее восприимчивых к колебаниям "риск-аппетита" инвесторов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках не располагает к оптимизму в начале торгов на российской площадке. Поэтому можно ожидать дальнейшего "сползания" вниз индекса ММВБ, которое будет частично сдерживаться ослаблением рубля. Из корпоративных событий в четверг будет интересен отчёт "Московской биржи", а также заседание совета директоров "Газпрома", на котором решится судьба дивидендов за 2016 год. Кстати, вероятность их сокращения не является нулевой".