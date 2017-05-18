Сегодня индекс РТС продолжит падать - Алор Брокер

"Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС продолжит падать, он может снизиться в пределах 1%. Курсы доллара и евро вырастут до 57,5 рубля и 64 рублей соответственно. На торги будут влиять данные по производственной активности в США, которые выходят в 15:30 мск, а также выступление главы ЕЦБ в 20:30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Татнефти" (об.), "Магнита" и НЛМК, которые пробивают уровни локального сопротивления. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям ММК, "Транснефти", "Башнефти" (об.), "Интер РАО" и "РусГидро", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.