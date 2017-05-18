Можно ожидать дальнейшего "сползания" вниз индекса ММВБ - "Открытие Брокер"

"Ситуация на внешних рынках не располагает к оптимизму в начале торгов на российской площадке. Поэтому можно ожидать дальнейшего "сползания" вниз индекса ММВБ, которое будет частично сдерживаться ослаблением рубля. Из корпоративных событий в четверг будет интересен отчёт "Московской биржи", а также заседание совета директоров "Газпрома", на котором решится судьба дивидендов за 2016 год. Кстати, вероятность их сокращения не является нулевой", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.