Открытие локального рынка акций пройдет ниже закрытия среды - КИТ Финанс Брокер

"Роста в первой половине сегодняшней сессии ждать, пожалуй, не приходится. Америка вчера закрылась серьезным падением, а "индекс страха VIX" подскочил на 46%. Открытие локального рынка акций пройдет ниже закрытия вчерашнего дня. Ждем дивидендных новостей от совета директоров "Газпрома". Накануне г-н Дворкович обещал, что дивидендные выплаты "Газпрома" будут не ниже, чем в прошлом году (т.е. 7,89 руб. на акцию). Любое повышение выплаты относительно этой отметки будет очень позитивно оценено рынком", - указывает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.