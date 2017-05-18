Торги на фондовом рынке сегодня начнутся "гэпом" вниз - ИФ "Олма"

"Торги на российском рынке сегодня начнутся "гэпом" вниз, отыгрывая негативный внешний фон. Однако в течение торговой сессии, возможно, активность покупателей будет нарастать, что несколько сократит снижение по индексу РТС по итогам сегодняшней торговой сессии. Дешевеющий рубль вместе со стабильными ценами на нефть может оказать поддержку российским индексам. Также сегодня совет директоров "Газпрома" примет решение по размеру дивидендов компании за 2016 год (мы прогнозируем выплату от 8,5 до 9,5 рублей на акцию, а также принятие див. политики аналогичной див. политике "Роснефти" за исключением валютной переоценки). На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 57 по паре доллар-рубль, но оснований для формирования устойчивого движения пока нет", - считает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.