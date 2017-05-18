Стоит использовать откаты в зоны 1970+ и 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ для открытия новых "лонгов" - TeleTrade

"Индекс ММВБ вчера показал +0,07%, в то время как взоры биржевиков всего мира направлены в сторону Запада и падающего авторитета Трампа, доллара и индексов США. Если кто-то скажет, что это своеобразный "ниппель", не верьте. Свою "веру" в Трампа, наоборот, мы уже отыграли. От роста, начатого в начале ноября 2016 года, уже давно ничего не осталось. Теперь очередь американских инвесторов поиграть в "верю-не верю". Это одна из причин, почему я оцениваю перспективы нашего рынка на ближайший месяц-два как вполне позитивные. В помощь нам также будет дивидендная отсечка по бумагам, как раз попадающая на данный период времени. Согласно предположению о том, что наш индекс ММВБ продолжает находиться в волне "В", которая имеет структуру зигзага (одинарного или двойного покажет время), локальные "проливы" возможны. Но их стоит выкупать. Условно говоря, мы вправе рассчитывать на подъем индекса ММВБ либо к уровню 2097,35 пунктов (50% Фибо-уровень), либо к уровню 2143,76 пунктов (61,8% Фибо-уровень). Но быстрого роста не ждите, у нас в запасе почти 1,5 месяца. Корректирующая волна по времени может занимать ничуть не меньше времени, чем импульсная, а падали мы около трех месяцев. Поэтому, возвращаясь к возможным уровням спроса, повторюсь, что рекомендую использовать откаты в зоны 1970+ пунктов и 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ для открытия новых "лонгов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.