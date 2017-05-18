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Главная / Мнения аналитиков / Стоит использовать откаты в зоны 1970+ и 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ для открытия новых "лонгов" - TeleTrade
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18 мая 2017 года 09:37
Стоит использовать откаты в зоны 1970+ и 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ для открытия новых "лонгов" - TeleTrade
"Индекс ММВБ вчера показал +0,07%, в то время как взоры биржевиков всего мира направлены в сторону Запада и падающего авторитета Трампа, доллара и индексов США. Если кто-то скажет, что это своеобразный "ниппель", не верьте. Свою "веру" в Трампа, наоборот, мы уже отыграли. От роста, начатого в начале ноября 2016 года, уже давно ничего не осталось. Теперь очередь американских инвесторов поиграть в "верю-не верю". Это одна из причин, почему я оцениваю перспективы нашего рынка на ближайший месяц-два как вполне позитивные. В помощь нам также будет дивидендная отсечка по бумагам, как раз попадающая на данный период времени. Согласно предположению о том, что наш индекс ММВБ продолжает находиться в волне "В", которая имеет структуру зигзага (одинарного или двойного покажет время), локальные "проливы" возможны. Но их стоит выкупать. Условно говоря, мы вправе рассчитывать на подъем индекса ММВБ либо к уровню 2097,35 пунктов (50% Фибо-уровень), либо к уровню 2143,76 пунктов (61,8% Фибо-уровень). Но быстрого роста не ждите, у нас в запасе почти 1,5 месяца. Корректирующая волна по времени может занимать ничуть не меньше времени, чем импульсная, а падали мы около трех месяцев. Поэтому, возвращаясь к возможным уровням спроса, повторюсь, что рекомендую использовать откаты в зоны 1970+ пунктов и 1950-1955 пунктов по индексу ММВБ для открытия новых "лонгов", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.
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18 мая 2017 года 10:04
"Мы ожидаем, что сегодня индекс РТС продолжит падать, он может снизиться в пределах 1%. Курсы доллара и евро вырастут до 57,5 рубля и 64 рублей соответственно. На торги будут влиять данные по производственной активности в США, которые выходят в 15:30 мск, а также выступление главы ЕЦБ в 20:30 мск.... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:59
В среду рынок акций удержался от падения благодаря росту цен на нефть. По итогам торгов индекс ММВБ составил 1994,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1104,3 пункта (-0,8%). Эксперты полагают, что в четверг торги откроются снижением в связи с ухудшением настроений на глобальных рынках. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:55
"Роста в первой половине сегодняшней сессии ждать, пожалуй, не приходится. Америка вчера закрылась серьезным падением, а "индекс страха VIX" подскочил на 46%. Открытие локального рынка акций пройдет ниже закрытия вчерашнего дня. Ждем дивидендных новостей от совета директоров "Газпрома". Накануне... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:52
"Ситуация на внешних рынках не располагает к оптимизму в начале торгов на российской площадке. Поэтому можно ожидать дальнейшего "сползания" вниз индекса ММВБ, которое будет частично сдерживаться ослаблением рубля. Из корпоративных событий в четверг будет интересен отчёт "Московской биржи", а... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:46
"Торги на российском рынке сегодня начнутся "гэпом" вниз, отыгрывая негативный внешний фон. Однако в течение торговой сессии, возможно, активность покупателей будет нарастать, что несколько сократит снижение по индексу РТС по итогам сегодняшней торговой сессии. Дешевеющий рубль вместе со... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:45
Москва. 18 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сформироваться тенденция к плавному снижению цен под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:28
"Российский рынок акций, несмотря на сильное ухудшение настроений на глобальных рынках, удержался вчера чуть ниже отметки 2000 пунктов ММВБ при поддержке слабеющего рубля и повышения нефтяных котировок после выхода данных по запасам. Мы полагаем, что слабое закрытие торгов на фондовом рынке США и... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.18 мая 2017 года 09:21
"Цены на нефть снова выросли, получив поддержку от доклада Минэнерго США по изменению запасов нефти за прошлую неделю. В частности, котировки нефти достигли самого высокого уровня почти через три недели после того, как EIA сообщила о шестом еженедельном снижении запасов нефти в США. Данные из... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:14
"Российский фондовый рынок на открытии четверга, вероятно, несколько потеряет. Последние несколько торговых сессий индекс ММВБ провел преимущественно в границах 1990-2000 пунктов. Шансы на увеличение волатильности возрастут, если индекс ММВБ выйдет выше 2000-2010 или ниже 1980-1990. Потенциальное... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:07
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются на фоне развивающегося политического... читать дальше
.18 мая 2017 года 09:01
"Многие инвесторы ждут отметки 55 рублей и последующего роста доллара. Я вижу, что доллар "замер на низком старте" и готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей. Если доллар текущую неделю завершит выше отметки 57,15-57,20, это будет говорить о том, что всё-таки могут... читать дальше
.17 мая 2017 года 19:40
Москва. 17 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине, несмотря на рост цен на нефть. читать дальше
.17 мая 2017 года 19:32
Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) активно растут в цене, что ведет к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 мая 2017 года 19:32
Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду удержался от падения вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне разворачивающегося политического скандала в США, откат сдерживался выросшей нефтью и ослаблением рубля. читать дальше
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