Возможно открытие рынка акций на 0,2-0,5% ниже вчерашних отметок - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций, несмотря на сильное ухудшение настроений на глобальных рынках, удержался вчера чуть ниже отметки 2000 пунктов ММВБ при поддержке слабеющего рубля и повышения нефтяных котировок после выхода данных по запасам. Мы полагаем, что слабое закрытие торгов на фондовом рынке США и откат цен на нефть от достигнутых вчера вечером локальных максимумов создают негативный внешний фон при открытии торгов, что может определить открытие рынка на 0,2-0,5% ниже вчерашних отметок. Мы полагаем, что курс на снижение индекса ММВБ в направлении 1940-1960 пунктов продолжится. Поддержку рынку в течение дня может оказать раскрытие пересмотренной рекомендации СД "Газпрома" по дивидендам - в случае положительного сюрприза этот фактор может способствовать возврату индекса ММВБ к 2000 пунктам. В целом же конъюнктурно рекомендуем воздержаться пока от наращивания позиций в ликвидных "фишках", наиболее восприимчивых к колебаниям "риск-аппетита" инвесторов", - отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.