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18 мая 2017 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 18 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг может сформироваться тенденция к плавному снижению цен под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года (в тот день Великобритания проголосовала за Brexit) на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Газета New York Times накануне опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг после падения индексов США и Европы накануне на фоне политического кризиса в США. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, максимальными темпами с 6 апреля. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,33%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,25%, китайский Shanghai Composite - 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,1%, индийский BSE Sensex 30 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

В свою очередь нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США. Инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа по повышению темпов роста экономики страны. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,25% - до $52,08 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,22% - до $49,3 за баррель. В среду обе марки прибавили около 1%.

Накануне министерство энергетики США сообщило падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей. Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 11,41 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,972 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 мая не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 508,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк Зенит-11" (+0,25%), "ГТЛК БО-08" (+0,24%) и "Металлоинвест БО-08" (+0,15%), а в лидерах снижения - "Группа ЛСР-БО-001-01" (-0,5%), "Внешэкономбанк-09" (-0,21%) и "Металлоинвест БО-02" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей. Таким образом, банк реализовал 42,94% выпуска. По итогам book building Альфа-банк установил ставку 1-го купона на уровне 5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года. По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. Срок обращения бумаг - 15 лет.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-10 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,55% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по бондам предусмотрена 5-летняя оферта. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на облигации проходил 16 мая. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в третей декаде мая проведет book building вторичного размещения бондов серии БО-05 объемом до 3 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте 30 мая. Срок обращения бумаг после вторичного размещения - 3 года, ставка текущего купона равна 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,67% годовых. Техническое размещение бумаг в рамках вторичного размещение запланировано на 30 мая. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Группа компаний "Самолет" утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 2,5 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Бумаги планируется размещать в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в декабре 2016 года. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит до 10 лет.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) выкупило в рамках оферты 306 облигаций 1-й серии на 306 тыс. рублей, а также выплатило накопленный купонный доход. Выпуск сроком обращения 10 лет в объеме 35 млрд рублей был размещен в июне 2009 года. По займу предусмотрена выплата 10 годовых купонов. Ставка 1-го купона была определена в размере 13,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов определялась как ставка операций прямого РЕПО, совершаемых ЦБ РФ на срок до 1 года, действующая в 3-й день до начала соответствующего купонного периода, плюс 2% годовых. Ставка 7-го купона - 11,5% годовых, 8-го купона - 8,5% годовых, ставка 9-го купона установлена на уровне 0,01% годовых.

"Московская биржа" 17 мая утвердила изменения в решение о выпуске облигаций Локо-банка серий БО-05 и БО-06. Банк продлил на 5 лет срок обращения данных бондов. Таким образом, погашение серии БО-05 перенесено с 17 июля 2018 года на 11 июля 2023 года, серии БО-06 - с 2 апреля 2020 года на 27 марта 2025 года. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купонов - 14% годовых, 7-8-го купонов - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 17% годовых, 3-4-го купонов - 13,75% годовых, 5-8-го купонов - 14% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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