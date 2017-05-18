Американские фондовые индексы упали в среду рекордными темпами за 8 месяцев

Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг. Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду рекордным падением с 24 июня прошлого года (в тот день Великобритания проголосовала за Brexit) на фоне опасений, что политический кризис в США может помешать претворению в жизнь предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

Газета New York Times накануне опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В ответ на эти обвинения ряд конгрессменов-демократов призвали начать процедуру импичмента президента.

"На фундаментальном уровне инвесторы постоянно оценивают вероятность осуществления налоговой реформы и регуляторной реформы и учитывают это в оценке рынка, - говорит глава отдела операций с акциями в Wedbush Secutiries Иэн Уайнер. - Когда возникают новые вопросы по поводу времени осуществления этих реформ, рынок падает, потому что риск возрастает".

Кроме того, участники рынка следили за корпоративными новостями.

Акции ритейлера Target Corp. подорожали на 0,9%. Прибыль компании в первом квартале выросла до $681 млн с $632 млн за аналогичный период годом ранее, причем скорректированный показатель составил $1,21 на акцию против ожидавшихся аналитиками $0,91 на акцию. Выручка ритейлера опустилась с $16,19 млрд до $16,02 млрд, но также оказалась лучше прогнозов рынка ($15,62 млрд). Сопоставимые продажи сократились на 1,3%.

Котировки бумаг производителя микрочипов AMD Inc. упали более чем на 12%. Накануне компания обнародовала новые планы стратегического развития, однако отказалась комментировать слухи о подписании лицензионного соглашения с конкурентом Intel.

Цена бумаг сети закусочных Red Robin Gourmet Burgers подскочила на 23% на фоне сильной отчетности за первый квартал.

Капитализация Ford Motor Co. опустилась на 0,8%. Компания подтвердила слухи о сокращении штата на 1,4 тыс. человек до конца сентября. Аналитики опасаются, что такие действия вызовут негативную реакцию Белого дома, неоднократно подчеркивавшего создание новых рабочих мест в качестве одного из своих приоритетов.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 мая рухнул на 372,82 пункта (1,78%) и составил 20606,93 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 43,65 пункта (1,82%) - до 2357,03 пункта.

Nasdaq Composite потерял 158,63 пункта (2,57%) и составил 6011,24 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются в четверг после падения индексов США и Европы накануне на фоне политического кризиса в США.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, максимальными темпами с 6 апреля.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 1,4%, более широкий Topix - на 1,3%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,25%, китайский Shanghai Composite - 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,1%, индийский BSE Sensex 30 - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

"Рынок ожил по мере роста волатильности, что наверняка обрадует многих "медведей", - заявил старший аналитик IG Markets Крис Вестон. - До этого многие индексы находились на многолетних, если не на исторических, максимумах, и сегодня многих инвесторов ждет непростой день на бирже".

Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Японии и Австралии.

Как сообщалось, ВВП Японии в первом квартале 2017 года вырос по итогам пятого квартала подряд - это самый длительный период непрерывного экономического подъема в стране с 2006 года. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,2% в годовом выражении, темпы роста стали максимальными за год. Оценка подъема ВВП за четвертый квартал прошлого года также была пересмотрена в сторону повышения - до 1,4% с 1,2%.

Также власти Австралии неожиданно сообщили, что уровень безработицы в стране упал в апреле до 5,7% с 5,9% в марте, тогда как аналитики в целом не ожидали изменения показателя. Рост числа трудоустроенных австралийцев составил 37,4 тыс. человек против прогноза в 5 тыс.

Акции австралийской пивоваренной компании United Breweries упали на 3% после того, как ее прибыль в прошлом квартале не оправдала ожидания рынка.

Цена бумаг тайваньских поставщиков электронных деталей для Apple Hon Hai Precision (более известная как Foxconn) и Pegatron Corp. упала более чем на 2,4% на новости, что производитель микрочипов Qualcomm подал на них в суд, обвинив в неуплате роялти за свои технологии.

Капитализация китайского мобильного оператора China Unicom снизилась на 2,3%. Компания провела расследование и обнаружила, что ее подразделение в Шэньси завышало показатели прибыли.

Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,02 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 18 центов (0,37%) - до $49,89 за баррель.

В среду обе марки прибавили около 1%: Brent выросла до $52,21 за баррель, WTI - до $49,07 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.

Вместе с тем инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа по повышению темпов роста экономики страны.

Накануне СМИ сообщили, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

"Вся ситуация вокруг Трампа может сказаться на нефтяном рынке, - говорит аналитик Yuanta Securities Korea Мин Бюндкю. - Политические риски могут сократить приток инвестиций в США".