Шансы на возобновление нисходящей динамики рынка нефти по-прежнему высоки - AMarkets

"Цены на нефть снова выросли, получив поддержку от доклада Минэнерго США по изменению запасов нефти за прошлую неделю. В частности, котировки нефти достигли самого высокого уровня почти через три недели после того, как EIA сообщила о шестом еженедельном снижении запасов нефти в США. Данные из Администрации энергетической информации (EIA) США в среду показали, что внутренние запасы нефти снизились на 1,75 миллиона баррелей. Запасы бензина при этом снизились на 400 000 баррелей, а запасы дистиллятов - на 1,9 миллиона баррелей. Участники рынка продолжают разрываться между двумя фундаментальными поводами: с одной стороны, ожиданиями, что члены Организации стран-экспортеров нефти и поставщики вне картеля продлят действие энергетического пакта, и роста добычи нефти в США, нейтрализующего усилия ОПЕК, с другой. Напомню, что в понедельник министры энергетики Саудовской Аравии и России заявили, что поддерживают девятимесячное продление сделки по сокращению добычи. Что касается скепсиса в отношении эффективности энергетического пакта, то он возродился после того, как Международное энергетическое агентство во вторник заявило, что "даже если сделку ОПЕК продлят до конца года, запасы все равно будут более чем на 300 млн баррелей превосходить средний уровень за последние 5 лет". Учитывая сказанное, шансы на возобновление нисходящей динамики рынка нефти по-прежнему высоки", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.