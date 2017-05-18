Давление продаж на рынке акций может сохраниться - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снижаются на фоне развивающегося политического кризиса в США, который может погрузить американскую экономику в состояние рецессии. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США после обвала накануне сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 1990 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона давление продаж на рынке акций может сохраниться", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.