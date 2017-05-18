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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Доллар готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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18 мая 2017 года 09:01

Доллар готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Многие инвесторы ждут отметки 55 рублей и последующего роста доллара. Я вижу, что доллар "замер на низком старте" и готов вновь возобновить движение в сторону 59 либо 60 рублей. Если доллар текущую неделю завершит выше отметки 57,15-57,20, это будет говорить о том, что всё-таки могут возобновиться какие-то "бычьи" попытки для дальнейшего повышения курса доллара", - обращает внимание заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
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