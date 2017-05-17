Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на рост цен на нефть

Москва. 17 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине, несмотря на рост цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,85 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 27,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,29 руб./EUR1, поднявшись на 60,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 42,21 копейки, до 59,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается против доллара и евро на вечерних торгах на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках, причиной чего послужило разрастание политического скандала в США из-за сообщений о том, что президент Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Цены на нефть подскочили до максимального с конца апреля уровня на данных о снижении запасов топлива в США по итогам прошлой недели. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,18% - до $52,43 за баррель. Ранее котировки повышались до максимальных с 21 апреля $52,61 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 1,31% - до $49,64 за баррель. Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране упали на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, на торгах среды наблюдается ослабление российской валюты по отношению как к доллару, так и евро. "И это, несмотря на то, что нефть смогла полностью отыграть потери после данных о росте запасов от Американского института нефти, вышедших вечером во вторник. Восстановление цен на нефть началось во второй половине среды, а после выхода данных от Минэнерго США она и вовсе преодолела $52 за баррель. Тот факт, что общее снижение запасов - и коммерческих, и стратегических - составило 2,5 млн баррелей должно поддержать цены на нефть и в дальнейшем. Это, в свою очередь, дает основания надеяться, что рубль также начнет восстанавливать свои позиции и отыграет значительную часть сегодняшних потерь", - подчеркивает Б.Зварич.

"Негативное влияние на курсы валют большинства стран с формирующимися рынками оказывает обострение политических противоречий в США, спровоцированное сообщениями о том, что президент США Д.Трамп якобы пытался препятствовать расследованию ФБР о связях бывшего советника по нацбезопасности М.Флинна с Россией. При отсутствии подтверждающих документов и фактов ситуация представляется неопределенной и неоднозначной. Пока слова Д.Трампа, цитируемые в американских СМИ, кажутся зыбкой основой для обоснования обвинений, достаточных для импичмента президента. Более вероятным представляется снижение политической напряженности в США и укрепление рубля в пределах диапазона 56,3-57,1 руб./$1", - полагают аналитики Бинбанка.

"Рубль слабеет как на внешних факторах, так и на свежих предложениях Минфина, который хочет направить на покрытие дефицита бюджета в 2017 году 1,061 трлн рублей из Резервного фонда и 663,5 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Таким образом, весь Резервный фонд будет исчерпан. Возможно, что у Минфина начали появляться сомнения в возможности привлечения средств на долговом рынке, так как результаты, например, сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ нельзя назвать слишком удачными. Конечно, нефть и налоговый период обеспечивают рубль поддержкой, но дневной график пары "доллар-рубль" уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля, если вовсе не говорит о развороте долгосрочной тенденции", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Российский рубль во второй половине дня ускорил снижение в парах с иностранными валютами. На сегодняшнем аукционе по размещению Минфином ОФЗ спрос превышал предложение, поэтому утренний спрос на ликвидность на внутреннем рынке помогал рублю. К вечеру этот драйвер перестал работать, ралли в нефти приостановилось, а внимание игроков привлекли рассуждения вокруг действий Банка России, который сужает доступ к валютной ликвидности не первый день. Заметного потенциала роста у доллара США на текущий момент нет. Сегодня повышается вероятность восстановления курса в области 57,15 руб./$1, но выше без смены внешней конъюнктуры американская валюта вряд ли продолжит рост", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 мая на 47,8 копейки, до 56,74 руб./$1, и поднял курс евро на 91,86 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 48,4 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,7794 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 50,14 копейки по отношению к 16 мая и составил 56,8274 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 864,105 млн, из которых $1 млрд 413,953 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 450,152 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 80,32 копейки по отношению ко вторнику - до 62,9472 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 87,73 копейки по отношению к 16 мая и составил 63,1405 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR402,464 млн, из которых EUR137,47 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR264,994 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 9,22% и 9,29% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 9,45% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,53% годовых, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,48% годовых.