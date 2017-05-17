17 мая 2017 года 19:32
Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"
Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) активно растут в цене, что ведет к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 мая и составила 120,55% от номинала, что соответствует доходности 2,29% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 16 мая на 17 базисных пунктов, составив 101,26% от номинала. Их доходность снизилась на 5 пунктов - до 1,46% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 6 пунктов и составил 83 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к закрытию 16 мая на 36 базисных пунктов - до 115,79% от номинала (доходность выросла 2 пункта и составила 4,81% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 35 базисных пунктов - до 111,89% от номинала (доходность выросла также на 2 пункта - до 4,80% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене 11 базисных пунктов, до 105,38% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,03% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 7 базисных пунктов, до 108,37% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 3,39% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается легкая отрицательная ценовая коррекция. Причем доминирование продавцов отмечается на всех развивающихся рынках, и Россия в этом плане не является исключением. Это продиктовано общемировой тенденцией снижения "аппетита к риску", что ведет также к падению практически всех фондовых рынков. Не добавили оптимизма инвесторам и прошедшие сегодня первичные аукционы по размещению ОФЗ, на которых спрос был заметно ниже, чем в предыдущие разы, и Минфину не удалось разместить бумаги в полном объеме. Кроме того, определенное давление оказывал и падающий курс рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.
"Однако снижение котировок российских евробондов в целом пока небольшое, в частности даже для самых "длинных" выпусков с погашением в 204202043 годах оно не превышает 30-40 базисных пунктов, что говорит о нежелании большинства игроков активно сбрасывать наши бумаги. Отчасти поддержку рынку оказывают заметно выросшие в цене US Treasuries", - считает С.Агарзаев.
Мировые фондовые рынки снижаются в среду, инвесторы реагируют на политические новости, которые теоретически могут привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Газета New York Times в ночь на среду опубликовала материал о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. В ответ на эти обвинения конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин заявил в соцсети Twitter, что он намерен выступить в Конгрессе с призывом к импичменту в отношении президента.
Опубликовано: /Финмаркет/
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