Рынок акций РФ удержался от снижения вслед за США благодаря выросшей нефти

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду удержался от падения вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне разворачивающегося политического скандала в США, откат сдерживался выросшей нефтью и ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1994,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1104,3 пункта (-0,8%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар вырос до 56,89 рубля (+0,31 рубля), максимум дня - 57,08 руб./$1.

Лучше рынка выглядели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%, до 13,09 рубля), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,8%).

Акции АФК "Система" днем поднимались на 5,5%, но растеряли половину прироста после заявлений главы "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игоря Сечина о размере оценки вероятных потерь "Башнефти" (MOEX: BANE) из-за вывода активов в 2014 году. Отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система" в рамках поданного в арбитраж Башкирии иска, И.Сечин заявил, что окончательное решение будет принимать суд.

"106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитает в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам.

Подешевели акции "Башнефти" (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,4%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%).

Внешняя фондовая конъюнктура в среду ухудшилась из-за политических рисков в США.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России - ИФ) в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Между тем Д.Трамп во вторник выразил полную уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе переговоров.

Кроме того, в среду в газете New York Times появилась информация о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Белый дом позднее опроверг информацию, сообщив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Однако рынки это заявление не успокоило - в среду снижается Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,3-1,6%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 1,1%).

Статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась чуть хуже ожиданий, но оптимистичнее статистики Американского института нефти, что подогрело рост цен. Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,753 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,3-2,7 млн баррелей), резервы бензина снизились на 0,413 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн баррелей).

Кроме того, инвесторов удивили данные о добыче - на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. Основной причиной снижения стало падение добычи на Аляске на 25 тыс. б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $52,47 за баррель (+1,3% и -0,2% во вторник), июльская цена WTI - $49,68 за баррель (+1,4% и -0,2% накануне).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, в среду на финансовых рынках особого оптимизма не наблюдалось. Индексы в Европе и США просели, нефть остается возле $52 за баррель Brent после сообщений о договоренностях Саудовской Аравии и РФ по поводу возможного продления соглашения об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгений Локтюхов, индекс ММВБ в среду пытался расти и приблизиться к отметке 2000 пунктов при поддержке растущей нефти, но ухудшение настроений на фондовом рынке США из-за политического негатива сделало "быков" неуверенными. В итоге индекс ММВБ остался ниже 50-дневной средней (2002 пункта).

Спросом пользовались бумаги компаний потребительского сектора во главе с продолжающим уверенно восстанавливаться "Магнитом". В металлургическом и горнодобывающем секторе выросли акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,7%) на фоне роста цен на драгоценные металлы, следом подтягивались "РусАл" (MOEX: RUALR) и "Северсталь" (MOEX: CHMF). Раллировали акции QIWI (MOEX: QIWI) (+9,4%) после финотчетности и повышения прогноза по выручке.

Туманные перспективы дальнейшего развития политического скандала в США и запуска импичмента пока снижают влияние американской коррекции на российский рынок акций. Однако риск сохранения негативных настроений на мировых рынках в четверг, как и поступление новостного негатива из США, можно расценивать как высокий. Соответственно, сценарий отката индекса ММВБ к зоне 1940-1960 пунктов, способной выступить сильным уровнем поддержки, в ближайшие дни остается более вероятным.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рубль сдал позиции как на внешних факторах, так и на свежих предложениях Минфина, который планирует направить на покрытие дефицита бюджета в 2017 году 1,061 трлн рублей из Резервного фонда и 663,5 млрд рублей из ФНБ. Таким образом, весь Резервный фонд будет исчерпан. Возможно, что у Минфина начали появляться сомнения в возможности привлечения средств на долговом рынке.

Головы западных инвесторов заняты американской политикой. В частности, Д.Трамп может оказаться в центре шпионского скандала из-за передачи особо секретной информации министру иностранных дел РФ. Звучат обвинения в том, что расследование влияния РФ на выборы в США было передано М.Флинну, который, вероятно, связан с деловыми российскими кругами. Главным выводом является то, что администрация Д.Трампа становится все более неспособной провести те реформы, которые обещались во время президентской гонки. Более того, в демократической партии поговаривают о возможности импичмента.

Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов отметил рост акций электроэнергетических компаний - "ФСК" и Россетей". Главная причина возросшего спроса на бумаги - высокие дивидендные ожидания, после того как накануне стало известно, что дочка "Россетей" компания "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) направит на дивиденды 100% прибыли по РСБУ (впервые в истории), тем самым дивидендная доходность по бумаге формируется на уровне 10%. Акции в электроэнергетике торгуются в последнее время почти исключительно на ожиданиях дивидендов, хотя тарифная политика властей по формуле "инфляция минус" вряд ли способствует солидному улучшению прибыльности компаний отрасли.

В целом, рынок находится под давлением политических скандалов в Вашингтоне, на фоне которых все больше экспертов говорят в возможности импичмента президента США Д.Трампа. Такие настроения негативно влияют на динамику американского доллара к мировым валютам, бенефициарами являются евро и иена.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в лидерах отката выступили акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,7%), "Челябинского цинкового завода" (MOEX: CHZN) (-3,6%), ПАО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (-3,2%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,1%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,9%).

Подорожали бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+39,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,5%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+8,1%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+4,1%), Polymetal (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,669 млрд рублей (из них 5,973 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).