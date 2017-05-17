Более вероятным представляется укрепление рубля в пределах диапазона 56.3-57.1 руб./долл. - Бинбанк

"Негативное влияние на курсы валют большинства стран с формирующимися рынками оказывает обострение политических противоречий в США, спровоцированное сообщениями о том, что президент США Д. Трамп якобы пытался препятствовать расследованию ФБР о связях бывшего советника по нацбезопасности М. Флинна с Россией. При отсутствии подтверждающих документов и фактов ситуация представляется неопределенной и неоднозначной. Пока слова Д. Трампа, цитируемые в американских СМИ, кажутся зыбкой основой для обоснования обвинений, достаточных для импичмента президента. Более вероятным представляется снижение политической напряженности в США и укрепление рубля в пределах диапазона 56.3-57.1 руб./долл.", - комментирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.