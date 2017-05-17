До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк

"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Наиболее сильный удар по сомнениям трейдеров в том, что страны ОПЕК+ не смогут справиться с ликвидацией излишних запасов сырой нефти с рынка, нанесли совместные заявления РФ и Саудовской Аравии, сделанные в понедельник: два крупнейших мировых производителя энергоносителя сообщили, что считают наиболее целесообразным продление сделки до конца 1кв. 2018 года. Остальные страны – участники сделки также не остались в стороне – на текущий момент Ирак, Кувейт, Венесуэла, Оман и Юж. Судан высказались в пользу поддержки продления соглашения на 9 месячный срок. Мы ожидаем, что до конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровней $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 за счет выхода позитивных данных по запасам и производству нефти в США: запасы сырого топлива в штатах продолжают сокращаться, а производство, впервые за 2017 год, за неделю снизилось (на 9 тыс.барр./сутки до уровня 9,305 млн.барр./сутки). Благоприятным моментом для более существенного роста цен станет четверг следующей недели, когда ОПЕК+ объявит о своем итоговом решении, после которого котировки Brent могут устремиться к отметкам $54-55. Более того, при столь неожиданных шагах со стороны стран – экспортеров нефти, появляется вероятность того, что итоговое решение по сделке может включить в себя увеличение квот по сокращению нефтедобычи, однако, наиболее вероятным исходом станет решение о продлении срока действия пакта на 9 месяцев без дополнительных изменений в объемах сокращения добычи сырья".