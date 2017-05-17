Рубль отошел от утренних минимумов на фоне возобновления повышения нефти

Москва. 17 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине, отыграв часть утренних потерь на фоне возобновления повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,98 руб./EUR1, поднявшись на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,5 копейки, до 59,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 мая на 47,8 копейки, до 56,74 руб./$1, и повысил курс евро на 91,86 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь на дневных торгах среды на фоне возобновления подъема в ценах на нефть. Ситуация на рынке энергоносителей улучшилась, поскольку все больше стран высказываются в поддержку продления ограничений на добычу нефти, чтобы сбалансировать предложение и спрос на рынке. Утром снижение превышало 1% из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, опубликованных во вторник вечером. Однако участники рынка надеются, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась 0,35% - до $52 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,47% - до $48,86 за баррель.

По словам аналитика компании "Альпари" Владислава Антонова, коррекционное снижение рубля обусловлено приостановкой роста цен на нефть, однако налоговый период мая должен будет поддерживать нацвалюту в ближайшие дни, сглаживая ослабление в случае возобновления снижения нефтяных котировок. "В свежем финансовом обзоре ЦБ РФ говорится, что в первом квартале 2017 года рубль укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортеров. Также его укреплению в первом квартале способствовали значительный спрос нерезидентов на ОФЗ и ослабление доллара США к большинству мировых валют. Операции carry trade нерезидентов на валютном рынке способствовали укреплению рубля в отдельные периоды, но в долгосрочной перспективе не влияют на курс рубля", - также указал аналитик.

"Рубль локально снижается второй день кряду, в том числе, следуя за нефтью. Однако в паре с долларом ослабление выглядит довольно умеренным благодаря повсеместному "избиению" американской валюты из-за череды политических скандалов вокруг Трампа. Причем до тех пор, пока страсти в Вашингтоне не улягутся, этот фактор будет играть на руку рублю, хотя главным ориентиром для нашей валюты остается нефть. Особенно сейчас, когда рынок "черного золота" томится в ожидании вердикта ОПЕК+, который будет вынесен 25 мая в Вене", - считает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский.

"Умеренно негативные настроения на глобальных рынках после запроса демократов в соответствующие комитеты обеих палат Конгресса США с призывом начать расследование в отношении Д.Трампа после ночной публикации, что он просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, могут привести к локальной коррекции в рисковых активах и основной группе валют emerging markets, в том числе, рубле. При подобном развитии событий пара "доллар-рубль" может вернуться к отметке в 57 руб./$1." - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

В свою очередь, по словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, несмотря на то, что нефть находится под давлением данных о запасах в США, рубль выглядит довольно стабильным. "Рублевая цена барреля немного превысила уровень в 3000 рублей, что говорит о постепенном приближении российской валюты к более "справедливым" значениям", - отмечает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 9,22% и 9,29% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 9,45% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,53% годовых, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,48% годовых.