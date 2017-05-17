.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль отошел от утренних минимумов на фоне возобновления повышения нефти
.
ГЛАВНОЕ
Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
К 2030 году пенсии в РФ составят примерно четверть зарплаты
В России к 2030 году отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23%, если не предпринимать никаких мер по улучшению пенсионной системы. Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при...
 
Что ждет ипотечных заемщиков
В ближайшие дни станет ясно, как государство намерено поступить с ипотечными заемщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию. До 22 мая Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) должны...
 
Вывод самозанятых из тени - головная боль российских чиновников
Российские министерства никак не могут определиться с правовым статусом самозанятых граждан, которых в России от 15 до 22 млн. Минфин предложил такую формулировку: самозанятый гражданин - это физическое лицо, самостоятельно оказывающее на свой страх...
 
17 мая 2017 года 15:31

Рубль отошел от утренних минимумов на фоне возобновления повышения нефти

Москва. 17 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине, отыграв часть утренних потерь на фоне возобновления повышения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,98 руб./EUR1, поднявшись на 29,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18,5 копейки, до 59,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 18 мая на 47,8 копейки, до 56,74 руб./$1, и повысил курс евро на 91,86 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утренних потерь на дневных торгах среды на фоне возобновления подъема в ценах на нефть. Ситуация на рынке энергоносителей улучшилась, поскольку все больше стран высказываются в поддержку продления ограничений на добычу нефти, чтобы сбалансировать предложение и спрос на рынке. Утром снижение превышало 1% из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, опубликованных во вторник вечером. Однако участники рынка надеются, что министерство энергетики США объявит о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась 0,35% - до $52 за баррель. Июльский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 0,47% - до $48,86 за баррель.

По словам аналитика компании "Альпари" Владислава Антонова, коррекционное снижение рубля обусловлено приостановкой роста цен на нефть, однако налоговый период мая должен будет поддерживать нацвалюту в ближайшие дни, сглаживая ослабление в случае возобновления снижения нефтяных котировок. "В свежем финансовом обзоре ЦБ РФ говорится, что в первом квартале 2017 года рубль укрепился на 8% благодаря значительным продажам валютной выручки со стороны экспортеров. Также его укреплению в первом квартале способствовали значительный спрос нерезидентов на ОФЗ и ослабление доллара США к большинству мировых валют. Операции carry trade нерезидентов на валютном рынке способствовали укреплению рубля в отдельные периоды, но в долгосрочной перспективе не влияют на курс рубля", - также указал аналитик.

"Рубль локально снижается второй день кряду, в том числе, следуя за нефтью. Однако в паре с долларом ослабление выглядит довольно умеренным благодаря повсеместному "избиению" американской валюты из-за череды политических скандалов вокруг Трампа. Причем до тех пор, пока страсти в Вашингтоне не улягутся, этот фактор будет играть на руку рублю, хотя главным ориентиром для нашей валюты остается нефть. Особенно сейчас, когда рынок "черного золота" томится в ожидании вердикта ОПЕК+, который будет вынесен 25 мая в Вене", - считает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский.

"Умеренно негативные настроения на глобальных рынках после запроса демократов в соответствующие комитеты обеих палат Конгресса США с призывом начать расследование в отношении Д.Трампа после ночной публикации, что он просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, могут привести к локальной коррекции в рисковых активах и основной группе валют emerging markets, в том числе, рубле. При подобном развитии событий пара "доллар-рубль" может вернуться к отметке в 57 руб./$1." - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

В свою очередь, по словам аналитика банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимира Евстифеева, несмотря на то, что нефть находится под давлением данных о запасах в США, рубль выглядит довольно стабильным. "Рублевая цена барреля немного превысила уровень в 3000 рублей, что говорит о постепенном приближении российской валюты к более "справедливым" значениям", - отмечает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 9,22% и 9,29% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 2 б.п. - до 9,45% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,53% годовых, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменилась в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,48% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 мая 2017 года 19:40
Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на рост цен на нефть
Москва. 17 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине, несмотря на рост цен на нефть.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 19:32
Цены евробондов РФ в среду снижаются на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"
Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) активно растут в цене, что ведет к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 19:32
Рынок акций РФ удержался от снижения вслед за США благодаря выросшей нефти
Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду удержался от падения вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне разворачивающегося политического скандала в США, откат сдерживался выросшей нефтью и ослаблением рубля.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 19:11
Более вероятным представляется укрепление рубля в пределах диапазона 56.3-57.1 руб./долл. - Бинбанк
"Негативное влияние на курсы валют большинства стран с формирующимися рынками оказывает обострение политических противоречий в США, спровоцированное сообщениями о том, что президент США Д. Трамп якобы пытался препятствовать расследованию ФБР о связях бывшего советника по нацбезопасности М. Флинна...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 17:40
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики перекраивают глобальный долговой рынок - УК "Альфа-Капитал"
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики плавно перекраивают глобальный долговой рынок. Особое внимание привлекают долговые рынки Японии, еврозоны и долговые инструменты, номинированные в евро, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. "Дивергенция...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 17:05
К закрытию пара доллар/рубль вполне может уйти ниже 56,8 - ИК "ФИНАМ"
"На валютном рынке Московской биржи доллар США прибавляет 0,6%, поднимаясь до 56,9 руб., евро дорожает на 0,9%, до 63,3 руб. Рубль, скорее всего, продемонстрирует небольшое укрепление к доллару от текущих значений. К закрытию пара доллар/рубль вполне может уйти ниже 56,8 руб." - полагает аналитик...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 16:24
Дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль слабеет как на внешних факторах, так и на свежих предложениях Минфина. Естественно, что нефть и налоговый период обеспечивают рубль поддержкой, но дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля, если вовсе не говорит о развороте долгосрочной тенденции", -...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 15:58
Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться - Промсвязьбанк
Новые выпуски рублевых облигаций, предложенные российскими эмитентами на текущей неделе после двухнедельной паузы, пользуются высоким спросом инвесторов. Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться в силу увеличения списка предложения...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 15:40
Фондовые индексы могут и не выйти в "плюс" - InstaForex
"На мировых рынках усиливается бегство от рисков, что находит отражение в настроениях российских инвесторов. Впрочем, как только ситуация вокруг Трампа отойдет на задний план, фокус игроков вернется к рынку нефти. Здесь ближайшим фактором риска станет отчет Минэнерго США. И без того хрупкий...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 15:18
У рубля есть поддержка - ИК Еврофинансы
ри росте нефтяных цен российские биржи получили сильный драйвер в дополнение к налоговому периоду, "carry trade" и комфортным ценам рублевых активов, что может поддержать рубль к завершению сессии, отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 14:58
Мы сохраняем нейтральную позицию по серебру - Julius Baer
"После резкого падения с высот, достигнутых в апреле, цены на серебро в последнее время смогли восстановить часть потерянных позиций, - констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Восстановление было поддержано ослаблением доллара США в большей мере, чем улучшением...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 14:22
Диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу с целью в районе 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"
"Во вторник были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Показатель вырос почти на 1 млн баррель при том, что опросы аналитиков предсказывали снижение запасов....    читать дальше
.
17 мая 2017 года 13:54
В ожидании отчета Минэнерго США российские индексы будут торговаться в боковом тренде - Dukascopy Bank SA
"Пятый день подряд американский доллар снижается относительно DXY на фоне усиления политических рисков в США, связанных с увольнением директора ФБР Джеймса Коми в начале мая. В свою очередь, цены на нефть снижаются из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США на 800 тыс. барр. Вслед за...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 13:30
Высокие запасы и вызовы, формируемые США и КНР, лишают нефтяные цены драйва - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены растеряли запал оптимизма после новостей о сделке ОПЕК+ и снижаются на фоне данных от API. Американский институт нефти (API) накануне опубликовал недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым статистика разошлась с ожиданиями рынка. Оценки API: запасы сырой...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.