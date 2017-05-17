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Главная / Мнения аналитиков / Дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля - "Открытие Брокер"
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17 мая 2017 года 16:24
Дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль слабеет как на внешних факторах, так и на свежих предложениях Минфина. Естественно, что нефть и налоговый период обеспечивают рубль поддержкой, но дневной график USD/RUB уже сигнализирует о снижении вероятности укрепления рубля, если вовсе не говорит о развороте долгосрочной тенденции", - обращает внимание аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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17 мая 2017 года 19:40
Москва. 17 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине, несмотря на рост цен на нефть. читать дальше
.17 мая 2017 года 19:32
Москва. 17 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду плавно снижаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) активно растут в цене, что ведет к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.17 мая 2017 года 19:32
Москва. 17 мая. Рынок акций РФ в среду удержался от падения вслед за мировыми фондовыми площадками на фоне разворачивающегося политического скандала в США, откат сдерживался выросшей нефтью и ослаблением рубля. читать дальше
.17 мая 2017 года 19:11
"Негативное влияние на курсы валют большинства стран с формирующимися рынками оказывает обострение политических противоречий в США, спровоцированное сообщениями о том, что президент США Д. Трамп якобы пытался препятствовать расследованию ФБР о связях бывшего советника по нацбезопасности М. Флинна... читать дальше
.17 мая 2017 года 18:16
До конца недели нефтяные цены могут вырасти до уровня $53 и закрепиться в диапазоне $51,8-53,2 - Бинбанк
"Умеренно позитивный новостной фон к середине недели позволяет нефтяным ценам вновь закрепиться вблизи отметки $52,5, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Нефтяной рынок пребывает в ожидании – участники рынка ждут итогового решения по вопросу продления пакта ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.17 мая 2017 года 17:40
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики перекраивают глобальный долговой рынок - УК "Альфа-Капитал"
Действия ФРС США и ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики плавно перекраивают глобальный долговой рынок. Особое внимание привлекают долговые рынки Японии, еврозоны и долговые инструменты, номинированные в евро, отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. "Дивергенция... читать дальше
.17 мая 2017 года 17:05
"На валютном рынке Московской биржи доллар США прибавляет 0,6%, поднимаясь до 56,9 руб., евро дорожает на 0,9%, до 63,3 руб. Рубль, скорее всего, продемонстрирует небольшое укрепление к доллару от текущих значений. К закрытию пара доллар/рубль вполне может уйти ниже 56,8 руб." - полагает аналитик... читать дальше
.17 мая 2017 года 15:58
Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться - Промсвязьбанк
Новые выпуски рублевых облигаций, предложенные российскими эмитентами на текущей неделе после двухнедельной паузы, пользуются высоким спросом инвесторов. Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться в силу увеличения списка предложения... читать дальше
.17 мая 2017 года 15:40
"На мировых рынках усиливается бегство от рисков, что находит отражение в настроениях российских инвесторов. Впрочем, как только ситуация вокруг Трампа отойдет на задний план, фокус игроков вернется к рынку нефти. Здесь ближайшим фактором риска станет отчет Минэнерго США. И без того хрупкий... читать дальше
.17 мая 2017 года 15:31
Москва. 17 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине, отыграв часть утренних потерь на фоне возобновления повышения цен на нефть. читать дальше
.17 мая 2017 года 15:18
ри росте нефтяных цен российские биржи получили сильный драйвер в дополнение к налоговому периоду, "carry trade" и комфортным ценам рублевых активов, что может поддержать рубль к завершению сессии, отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева. читать дальше
.17 мая 2017 года 14:58
"После резкого падения с высот, достигнутых в апреле, цены на серебро в последнее время смогли восстановить часть потерянных позиций, - констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Восстановление было поддержано ослаблением доллара США в большей мере, чем улучшением... читать дальше
.17 мая 2017 года 14:22
Диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу с целью в районе 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"
"Во вторник были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Показатель вырос почти на 1 млн баррель при том, что опросы аналитиков предсказывали снижение запасов.... читать дальше
.17 мая 2017 года 13:54
В ожидании отчета Минэнерго США российские индексы будут торговаться в боковом тренде - Dukascopy Bank SA
"Пятый день подряд американский доллар снижается относительно DXY на фоне усиления политических рисков в США, связанных с увольнением директора ФБР Джеймса Коми в начале мая. В свою очередь, цены на нефть снижаются из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США на 800 тыс. барр. Вслед за... читать дальше
.17 мая 2017 года 13:30
"Нефтяные цены растеряли запал оптимизма после новостей о сделке ОПЕК+ и снижаются на фоне данных от API. Американский институт нефти (API) накануне опубликовал недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым статистика разошлась с ожиданиями рынка. Оценки API: запасы сырой... читать дальше
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