Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться - Промсвязьбанк

Новые выпуски рублевых облигаций, предложенные российскими эмитентами на текущей неделе после двухнедельной паузы, пользуются высоким спросом инвесторов. Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться в силу увеличения списка предложения новых "бондов", а также на фоне снижения глобального "аппетита" к риску после обострения внутриполитической ситуации в США. В ближайшее время сбор заявок инвесторов на новые выпуски рублевых облигаций планируют "Еврохим", "Почта России", "Уралкалий", ВЭБ, "Лента", "Балтийский лизинг". ГТЛК начнет 19 мая "road-show" евробондов", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.