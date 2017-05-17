Фондовые индексы могут и не выйти в "плюс" - InstaForex

"На мировых рынках усиливается бегство от рисков, что находит отражение в настроениях российских инвесторов. Впрочем, как только ситуация вокруг Трампа отойдет на задний план, фокус игроков вернется к рынку нефти. Здесь ближайшим фактором риска станет отчет Минэнерго США. И без того хрупкий оптимизм на рынке нефти будет подорван, если ведомство сообщит о росте запасов углеводородов. В этом случае российские фондовые индексы не смогут выйти в "плюс" до конца сегодняшней сессии", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.