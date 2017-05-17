Мы сохраняем нейтральную позицию по серебру - Julius Baer

"После резкого падения с высот, достигнутых в апреле, цены на серебро в последнее время смогли восстановить часть потерянных позиций, - констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer

Карстен Менке. - Восстановление было поддержано ослаблением доллара США в большей мере, чем улучшением фундаментальных факторов на рынке серебра. Согласно World Silver Survey, опубликованному на прошлой неделе, промышленный спрос снова упал в прошлом году и достиг второго самого низкого уровня с 2000 года. Мы по-прежнему считаем это последствием вызванного инвесторами роста цен на серебро пару лет назад, который привел к массовому переходу на другое сырье и экономии среди промышленных покупателей. Учитывая, что спрос на серебро со стороны изготовителей украшений и столовой посуды также упал, инвесторам было нужно было снова заполнить дыру. В 2016 году спрос со стороны инвесторов на серебро составил около четверти общего спроса на металл, что в целом соответствует данным за последние несколько лет. Мы считаем, что инвестиционный спрос на серебро подчиняется тем же факторам, что и инвестиционный спрос на золото, т.е. динамике доллара США и прогнозам по повышению ставок в США, а также зависит от общего восприятия риска на финансовых рынках. Таким образом, серебро вряд ли сформирует собственную рыночную динамику и перестанет следовать золоту. При этом цены на серебро являются более волатильными, чем цены на золото, и не обладают теми же характеристиками защитного актива из-за более широкого промышленного применения. Учитывая нашу нейтральную позицию по золоту и прогноз о неизменности цен, мы также подтверждаем нейтральную позицию по серебру и ожидаем, что цены будут колебаться в районе 16,5 долл. США за унцию".

Эксперт Julius Baer не видит фундаментальных улучшений на рынке серебра несмотря на недавнее восстановление. Из-за длительного ослабления промышленного спроса цены на серебро остаются сильно зависимыми от инвестиционного спроса, что ставит их в зависимость от тех же драйверов, которые влияют и на рынок золота.