Диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу с целью в районе 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"

"Во вторник были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Показатель вырос почти на 1 млн баррель при том, что опросы аналитиков предсказывали снижение запасов. Эти данные разочаровали нефтяной рынок и котировки североморской смеси Brent упали ниже 52 долларов за баррель. В Научном исследовательском финансовом институте (НИФИ) при Минфине рассказали о том, что к 2030 году уровень жизни российских пенсионеров упадет еще на треть. Сейчас средний размер пенсии составляет примерно 33% от уровня средней зарплаты. К 2030 году этот показатель упадет до 25%. На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 56 рублей 80 копеек, евро торгуется в районе 63 рублей, индекс ММВБ держится в районе 1995 пунктов, а котировки нефти марки Brent торгуются на отметке 51 доллар 50 центов за баррель".

Главным событием сегодняшнего дня для нефтяного рынка станет публикация запасов от информационного агентства энергетики. Данный показатель публикуется еженедельно в среду и опросы экспертов предполагают снижение на 2,3 млн баррелей. Однако, как показывает практика, начиная с марта месяца опросы аналитиков подтверждаются только в 50% случаев, указывает Г. Задоя. Если быть точнее, то «попадания» чередуются. Сначала прогнозы подтверждаются, потом не подтверждаются, потом снова подтверждаются и т.д. И судя по тому, что на прошедшей неделе подтвердились позитивные данные для нефтяного рынка, на этой неделе, по мнению эксперта, стоит ожидать негатива. На этом фоне котировки черного золота могут снижаться, вслед за ними будет расти курс американского доллара. Ну а в 17:30 по МСК нас ждет развязка, и будут опубликованы сами данные.

"Что же касается наших рекомендаций по доллару, то они остаются неизменны, - заключает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн". -Мы по-прежнему считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу с целью в районе 62-63 рубля".