В ожидании отчета Минэнерго США российские индексы будут торговаться в боковом тренде - Dukascopy Bank SA

"Пятый день подряд американский доллар снижается относительно DXY на фоне усиления политических рисков в США, связанных с увольнением директора ФБР Джеймса Коми в начале мая. В свою очередь, цены на нефть снижаются из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США на 800 тыс. барр. Вслед за ними снижаются как российские индексы акций, так и курс рубля против доллара (на 20 копеек до 56,78 руб./долл.) Индекс ММВБ по итогам первой половины дня потерял 0,2% и опустился до 1989 пунктов, а индекс РТС снизился на 0,8% до отметки 1103 пунктов. Выход положительной статистики по рынку труда в Великобритании не оказал поддержку европейским индексам акций, которые сегодня также оказались в красной зоне. Во второй половине дня российские индексы акций будут торговаться в боковом тренде в ожидании публикации еженедельного отчета от Минэнерго США. Если запасы нефти вырастут, то в последний час торгов на Московской бирже вполне вероятно падение акций нефтегазовых компаний вслед за ценами на нефтяные контракты," - комментирует руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.