Рубль должен вернуться к относительно равновесному значению в районе 61-63 за доллар - РосЕвроБанк

"Курс российской валюты продолжает двигаться вслед за нефтью, поэтому рубль вернулся к 56,6 за доллар на фоне некоторого снижения стоимости нефти. Тем не менее, в начале торгов в среду курс почти стоит на месте, незначительно снижаясь. Стоимость Brent при этом находится в районе $51,4 за баррель. Сейчас рубль также получает поддержку от падения стоимости доллара на мировых рынках. Но, в целом основным фактором сейчас является нефть. Поэтому волатильность может быть повышенной в ближайшие дни, по крайней мере, до 25 мая, когда состоится встреча нефтедобывающих стран в Вене. Рост рубля вряд ли будет долгосрочным. Конечно, рубль не упадет до 70 за доллар, но должен вернуться к относительно равновесному значению в районе 61-63. Это позволит снять озабоченность властей, снизит нагрузку на бюджет и в целом такой курс устроит практически всех. Но это произойдет только во второй половине года", - комментирует ситуацию начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.