Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. - Уралсиб

Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. Ориентир ставки купона составляет 9,1–9,35%. ВЭБ 19 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-07, объем размещения составит не менее 15 млрд руб., срок – 2,5 года. Ориентир ставки купона – 9,1–9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,31–9,57% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 мая.

"Комфортная ликвидная позиция. В нынешнем году наступает срок погашения рублевых облигаций банка на 9 млрд руб., а также предстоит оферта по выпускам на 25 млрд руб., - указывают эксперты корпорации Уралсиб. - Последний раз ВЭБ размещал рублевые облигации в марте (также на 15 млрд руб., срок обращения составлял всего год), до этого, в январе, были размещены четырехлетние бумаги на 10 млрд руб. Банк располагает достаточным объемом денежных средств на балансе для погашения всех публичных инструментов (долларовых и рублевых), которые должны быть произведены в 2017 г., – 350 млрд руб. на конец 4 кв. 2016 г. против порядка 2 млрд долл. к погашению (около 112 млрд руб.), однако новое размещение может иметь смысл, учитывая текущую рыночную конъюнктуру. Финансовое положение ВЭБа в 4 кв. 2016 г. не улучшилось – чистый убыток после приблизительно нулевого уровня в 3 кв. вырос до 26 млрд руб. (ROAE около 19%), но для государственного института развития на данный момент более важным представляется сохранение поддержки государства (в бюджет на этот год заложено вливание средств в размере 150 млрд руб.) и относительно комфортная ликвидная позиция".

На вторичном рынке ликвидные выпуски ВЭБа – 001Р-02 и 001Р-04 (дюрация 1,6 и 1,8 года соответственно) торгуются с доходностью примерно 9,3%. Таким образом, эксперты ждут размещение нового выпуска ближе к нижней границе объявленного диапазона, то есть с купоном порядка 9,1%.