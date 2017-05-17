.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Ставки МБК на минимумах - Банк "Зенит"
.
ГЛАВНОЕ
Рост экономики РФ в 2017 году составит 1,2%, считают в ЕК
Еврокомиссия ожидает повышение ВВП России в 2017 году на 1,2%. ЕК улучшила прогноз роста ВВП еврозоны, отметив неопределенность в отношении перспектив европейской экономики
 
К 2030 году пенсии в РФ составят примерно четверть зарплаты
В России к 2030 году отношение средней пенсии к зарплате может сократиться с нынешних 33,7% до 23%, если не предпринимать никаких мер по улучшению пенсионной системы. Такие расчеты привел Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при...
 
Что ждет ипотечных заемщиков
В ближайшие дни станет ясно, как государство намерено поступить с ипотечными заемщиками, попавшими в сложную финансовую ситуацию. До 22 мая Минстрой, Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) должны...
 
Вывод самозанятых из тени - головная боль российских чиновников
Российские министерства никак не могут определиться с правовым статусом самозанятых граждан, которых в России от 15 до 22 млн. Минфин предложил такую формулировку: самозанятый гражданин - это физическое лицо, самостоятельно оказывающее на свой страх...
 
17 мая 2017 года 12:04

Ставки МБК на минимумах - Банк "Зенит"

"Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера заметно улучшилась, несмотря на проведение депозитного аукциона ЦБ РФ. Уровень краткосрочных процентных ставок приблизился к локальным минимумам. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9,23% годовых (-7 бп), 7-дневные – под 9,30% годовых (-8 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9,00% годовых (+5 бп). На 1-недельном депозитном аукционе ЦБ РФ вчера привлек от банков 630 млрд руб. против 720 млрд руб. на прошлом аукционе (предложение – 851 млрд руб. Условия рынка должны остаться благоприятными на текущей неделе. Пик налоговых платежей приходится на вторую половину следующей недели. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется около 600 млрд руб." - отмечают аналитики Банка "Зенит".

Опубликовано: /Банк "Зенит" (Зенит банк)/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 мая 2017 года 15:58
Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться - Промсвязьбанк
Новые выпуски рублевых облигаций, предложенные российскими эмитентами на текущей неделе после двухнедельной паузы, пользуются высоким спросом инвесторов. Во второй половине текущей недели ажиотажный спрос на новые выпуски облигаций может несколько снизиться в силу увеличения списка предложения...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 15:40
Фондовые индексы могут и не выйти в "плюс" - InstaForex
"На мировых рынках усиливается бегство от рисков, что находит отражение в настроениях российских инвесторов. Впрочем, как только ситуация вокруг Трампа отойдет на задний план, фокус игроков вернется к рынку нефти. Здесь ближайшим фактором риска станет отчет Минэнерго США. И без того хрупкий...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 15:18
У рубля есть поддержка - ИК Еврофинансы
ри росте нефтяных цен российские биржи получили сильный драйвер в дополнение к налоговому периоду, "carry trade" и комфортным ценам рублевых активов, что может поддержать рубль к завершению сессии, отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 14:58
Мы сохраняем нейтральную позицию по серебру - Julius Baer
"После резкого падения с высот, достигнутых в апреле, цены на серебро в последнее время смогли восстановить часть потерянных позиций, - констатирует аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Восстановление было поддержано ослаблением доллара США в большей мере, чем улучшением...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 14:22
Диапазон 56 - 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу с целью в районе 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"
"Во вторник были опубликованы недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Показатель вырос почти на 1 млн баррель при том, что опросы аналитиков предсказывали снижение запасов....    читать дальше
.
17 мая 2017 года 13:54
В ожидании отчета Минэнерго США российские индексы будут торговаться в боковом тренде - Dukascopy Bank SA
"Пятый день подряд американский доллар снижается относительно DXY на фоне усиления политических рисков в США, связанных с увольнением директора ФБР Джеймса Коми в начале мая. В свою очередь, цены на нефть снижаются из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США на 800 тыс. барр. Вслед за...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 13:30
Высокие запасы и вызовы, формируемые США и КНР, лишают нефтяные цены драйва - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены растеряли запал оптимизма после новостей о сделке ОПЕК+ и снижаются на фоне данных от API. Американский институт нефти (API) накануне опубликовал недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов, согласно которым статистика разошлась с ожиданиями рынка. Оценки API: запасы сырой...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 13:06
После небольшой коррекции вниз контракты Brent возобновят свой рост - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под умеренным давлением в последние сутки после того, как данные по запасам из США несколько охладили пыл покупателей, двинувших котировки вверх почти на 10% за 10 дней. Данные по запасам сейчас вряд ли существенно изменят фундаментальную...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 12:58
Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. - Уралсиб
Внешэкономбанк планирует размещение минимум на 15 млрд руб. Ориентир ставки купона составляет 9,1–9,35%. ВЭБ 19 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии ПБО-001Р-07, объем размещения составит не менее 15 млрд руб., срок – 2,5 года. Ориентир ставки купона – 9,1–9,35% годовых, что...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 12:40
Рубль должен вернуться к относительно равновесному значению в районе 61-63 за доллар - РосЕвроБанк
"Курс российской валюты продолжает двигаться вслед за нефтью, поэтому рубль вернулся к 56,6 за доллар на фоне некоторого снижения стоимости нефти. Тем не менее, в начале торгов в среду курс почти стоит на месте, незначительно снижаясь. Стоимость Brent при этом находится в районе $51,4 за баррель....    читать дальше
.
17 мая 2017 года 12:23
Мы считаем рубль переоцененным относительно текущих цен на нефть - Банк «Санкт-Петербург»
"Мы считаем рубль переоцененным относительно текущих цен на нефть, в мае ожидаем умеренного ослабления рубля до 59-60 руб./$. Фундаментальные причины ослабления курса – сезонное сжатие положительного сальдо текущего счета, дивидендные выплаты, покупки валюты в резервы Минфином, ожидаемое снижение...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 11:54
Справедливый уровень доходности для Еврохима - не ниже 9,1% - ИК "Атон"
Еврохим (BB-/-/BB) открывает книгу по размещению 3-летнего выпуска на 10 млрд руб, ориентир купона 8,9-9,1%, YTM 9,1-9,31% (ОФЗ+110-130). "Кредитный профиль Еврохима ухудшился в прошлом году. EBITDA сократилась на 30% на фоне слабой конъюнктуры на рынках минеральных удобрений, - комментируют...    читать дальше
.
17 мая 2017 года 11:46
Рубль выглядит довольно стабильно - Банк "Зенит"
"Рубль выглядит довольно стабильным, рублевая цена барреля вчера немного превысила уровень в 3000 руб., что говорит о постепенном приближении российской валюты к более "справедливым" значениям", - отмечают специалисты Банка "Зенит".    читать дальше
.
17 мая 2017 года 11:42
Динамика российских акций утром смешанная на фоне снижения нефти и ослабления рубля
Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром в среду топчется возле 1990 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля.    читать дальше
.
17 мая 2017 года 11:37
Текущую конъюнктуру на рынке ОФЗ мы оцениваем как умеренно-позитивную - Промсвязьбанк
егодня после двухнедельного перерыва у инвесторов будет возможность приобрести на первичном рынке 16-летние ОФЗ 26221 в объеме 25 млрд руб. и 5-летние 26220 на аналогичную по номиналу сумму 25 млрд руб., указывает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Такое же сочетание выпусков в общем объеме 45...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.