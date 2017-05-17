Ставки МБК на минимумах - Банк "Зенит"

"Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера заметно улучшилась, несмотря на проведение депозитного аукциона ЦБ РФ. Уровень краткосрочных процентных ставок приблизился к локальным минимумам. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 9,23% годовых (-7 бп), 7-дневные – под 9,30% годовых (-8 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 9,00% годовых (+5 бп). На 1-недельном депозитном аукционе ЦБ РФ вчера привлек от банков 630 млрд руб. против 720 млрд руб. на прошлом аукционе (предложение – 851 млрд руб. Условия рынка должны остаться благоприятными на текущей неделе. Пик налоговых платежей приходится на вторую половину следующей недели. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется около 600 млрд руб." - отмечают аналитики Банка "Зенит".