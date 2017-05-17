Динамика российских акций утром смешанная на фоне снижения нефти и ослабления рубля

Москва. 17 мая. Рынок акций РФ утром в среду топчется возле 1990 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ослабления рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1992,31 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1105,73 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 56,76 рубля (+0,18 рубля).

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Выросли бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Магнита" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Татнефти" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%).

Индексы в США накануне показали смешанную динамику из-за политических рисков.

Участники рынка также отреагировали на данные о строительстве нового жилья и промышленном производстве в США, отчетность компаний и на новый политический скандал в Вашингтоне, который привел к резкому ослаблению курса доллара, пишет MarketWatch.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией, что президент США Дональд Трамп передал российской стороне секретную информацию об "Исламском государстве" (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России - ИФ) в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько важна и секретна, что ее детали не разглашались даже союзникам, крайне узким был и круг лиц в правительстве США, которым она была доступна.

Между тем Д.Трамп во вторник выразил полную уверенность в том, что имел полное право делиться важной информацией с Россией в ходе переговоров.

Рост промпроизводства в США усилился в апреле до максимума за три года - 1%, тогда как эксперты ожидали повышения лишь на 0,4%.

В среду в Азии преобладало снижение индексов на фоне новых известий из Вашингтона - в газете New York Times появилась информация о том, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Белый дом позднее опроверг информацию, сообщив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Однако рынки это заявление не успокоило - в среду снижается Европа (FTSE теряет 0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

На нефтяном рынке в среду также развивается коррекция вниз из-за данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов топлива в США, сообщает CNBC.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $51,28 за баррель (-1% и -0,2% во вторник), июльская цена WTI - $48,57 за баррель (-0,9% и -0,2% накануне).

API в ночь на среду сообщил об увеличении запасов нефти в США на 882 тыс. баррелей на прошлой неделе, хотя запасы бензина сократились на 1,88 млн баррелей.

Между тем аналитики в среднем ожидают, что министерство энергетики США объявит в среду в 17:30 МСК о сокращении резервов нефти на 2,3 млн баррелей, пишет OilPrice.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник отметило ускорение процесса балансировки рынка. Однако специалисты агентства также считают, что продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи может оказаться недостаточно, и запасы нефти в 2017 году не снизятся до среднего уровня за пять лет. Именно этот уровень многие аналитики считают одним из основных признаков восстановления равновесия на нефтяном рынке.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, американский доллар испытывает давление продавцов от нового витка политической ситуации в США, в то время как заявления представителей ЕЦБ относительно денежно-кредитной политики поддерживают евровалюту. Прошлые данные от Минэнерго США констатировали снижение запасов нефти на 5,2 млн баррелей, что создало локальный тренд повышения цены на нефть. Поэтому в среду нефтяные спекулянты, подбадриваемые продолжением сделки ОПЕК+, могут побороться за рост цены на нефть.

По словам ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, снижение нефти напоминает о наличии серьезных фундаментальных предпосылок для возращения к прежнему нисходящему тренду. Давление на нефть оказал доклад Международного энергетического агентства, в котором оценивается, что сокращение объема добычи странами ОПЕК и присоединившимся к пакту нефтеэкспортерами, возможно, будет недостаточно для ребалансировки мирового рынка нефти. Другими словами, доклад МЭА умерил энтузиазм, появившийся после того, как министры энергетики Саудовской Аравии и РФ заявили о готовности продлить соглашение по ограничению добычи нефти на 9 месяцев, до марта 2018 года.

Формальное решение ОПЕК и других экспортеров по продлению сделки будет принято 25 мая в Вене. Тем временем, после четырех месяцев действия соглашения о сокращении объема добычи, запасы нефти в развитых странах оказались почти на 300 млн баррелей выше 5-летней средней. Более того, ОПЕК прогнозирует ускорение роста добычи нефти вне ближневосточного картеля на 60%. Еще одним фактором поддержки для "медведей" выступила статистика API по запасам нефти в США. В среду выйдут данные Минэнерго - дополнительный прирост запасов создаст хорошие возможности для снижения стоимости Brent в район $50 за баррель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, сезон корпоративной отчетности в США постепенно подходит к концу, внимание инвесторов возвращается к политическим событиям, которые могут осложнить процесс проведения через Конгресс США законотворческих инициатив Д.Трампа, включая инфраструктурные инвестиции и налоговую реформу. В частности, появились сообщения о том, что президент США Д.Трамп просил директора ФРБ Дж.Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности М.Флинна. Наблюдаемое в последние дни внушительное ослабление курса доллара способствует повышению устойчивости активов развивающихся рынков, что приводит к усилению позиций сводного индекса MSCI EM и закреплению его на 2-летних максимумах.

Вместе с тем, политические события в США вызывают локальное отторжение риска в среду, которое может отразиться в фиксации прибыли по большинству рисковых активов, включая акции emerging markets. В фокусе внимания также данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, что может способствовать повышению волатильности нефтяных котировок.

Неспособность индекса ММВБ развить повышательный импульс может определить курс на снижение фондового индикатора в направлении 1940-1960 пунктов - этот диапазон пока выглядит сильным уровнем поддержки, даже при условии снижения склонности к риску на глобальных рынках. Ключевая интрига недели - пересмотр рекомендации по дивидендам "Газпрома" (MOEX: GAZP), обновленная цифра должна быть представлена 18 мая. В условиях крепкого рубля наиболее предпочтительно выглядят акции банков (Сбербанк), операторов связи ("Мегафон" (MOEX: MFON)), транспортного ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) и потребительского секторов ("Магнит" (MOEX: MGNT)).

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, слабость доллара на мировом рынке вряд ли поможет рублю, так как она связана с очередной попыткой испортить отношения между Москвой и Вашингтоном. На рынке акций остаются сомнения по поводу высоких дивидендов "Газпрома" - совет директоров концерна по этому вопросу соберется 18 мая. Однако накануне президент РФ Владимир Путин фактически выразил мысль о том, что "Газпрому" не из чего выплачивать дивиденды.

На мировом рынке продолжают культивироваться страхи по поводу неустойчивости администрации Д.Трампа. Впрочем, именно этого сам Д.Трамп и добивался, когда говорил о слишком сильно укрепившемся долларе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2,4%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1,8%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+7,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,6%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,953 млрд рублей (из них 1,281 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).